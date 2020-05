Civico 10: avanti decisi con il progetto Libera

Civico 10: avanti decisi con il progetto Libera.

Le mozioni conclusive degli ultimi 2 Congressi di Sinistra Socialista e Democratica indirizzavano il partito, da sempre nostro alleato, verso un percorso aggregativo con il Movimento Civico10 e con le forze riformiste, ecologiste e liberali del nostro Paese. Il nostro Movimento nello scorso mese di luglio accoglieva questo invito proponendo un “incubatore politico” che nel giro di poche settimane si sarebbe concretizzato con la nascita del Progetto Politico Libera con l’adesione convinta e contestuale di Riforme e Sviluppo e del Movimento Ideali Socialisti. Libera veniva alla luce, quindi, meno di un anno fa con la convergenza sulla linea tenuta nella fase finale della scorsa legislatura da una parte consistente dei consiglieri dell’allora maggioranza che preferirono rinunciare alle proprie posizioni di privilegio pur di rivendicare, ancora una volta, nei fatti, la propria distanza dalla deleteria attività di storici gruppi di potere interni al nostro Paese e di avviare una stagione di responsabilità condivisa che potesse permettere la nascita di un governo di salvaguardia nazionale sostenuto dalla più ampia maggioranza consigliare possibile. La cronaca degli eventi politici degli ultimi sei mesi ci racconta come, all’indomani delle elezioni di dicembre, le forze che sostengono l’attuale governo hanno fatto una scelta diversa. Legittima, ma assolutamente diversa dalla nostra. Hanno preferito costituire un governo espressamente “politico” rinunciando così alla possibilità di cambiare finalmente il nostro Paese apportando quelle scelte che ormai tutti conosciamo ma che evidentemente ancora nessuno ha avuto il coraggio di fare. I primi mesi della nuova legislatura, al netto della drammatica emergenza Covid19 che nessuno poteva prevedere, hanno confermato l’approccio di un Governo scarsamente incline alla condivisione ma hanno anche dimostrato la bontà dei presupposti del Progetto Politico Libera. L’attività del nostro gruppo consigliare testimonia infatti come il processo di sintesi e aggregazione tra persone con background e storie politiche assolutamente diverse ma accomunati da un approccio concreto e pratico alla politica e dalla capacità di essere “Liberi” da condizionamenti esterni stia dando risultati che noi giudichiamo come assolutamente positivi specialmente se guardati in prospettiva. Accogliamo quindi con favore l’accelerazione recentemente annunciata da SSD nella direzione di una rapida e organica costituzione di Libera come forza politica. Il Movimento Civico10 conferma la propria determinazione nel perseguire questo importante risultato e auspica che vengano collegialmente individuate regole trasparenti e rappresentative per avviare e concludere la fase costituente.

Civico10



I più letti della settimana: