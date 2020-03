Civico10, Coronavirus: supporto alle attività economiche e ai cittadini

ECCO LE NOSTRE PROPOSTE

1. CABINA DI REGIA PERMANENTE CON ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E SINDACATI

Utile per avere informazioni e dati sulla situazione delle nostre attività, calibrando così gli interventi in maniera precisa (confrontando fatturati, dati anni scorsi con anno in corso per esempio)

2. COSTITUZIONE FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETÀ

Finanziato da un contributo dello Stato, chiedendo disponibilità al Fondo Servizi Sociali e da contributi volontari di operatori economici, dipendenti, pensionati e cittadini. Dobbiamo fare squadra

3. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

- delle rate dei mutui

- delle bollette energia

- delle imposte dirette

- dei contributi previdenziali

Pianificando una successiva rateizzazione per imprese, autonomi e dipendenti

4. INCENTIVO ALLO SMART-WORKING

Circolare immediata per agevolare il lavoro flessibile a livello contributivo e fiscale sfruttando il contratto di Smart-working già stilato fra sindacato e Osla



