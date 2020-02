Civico10: Coronaviurs San Marino, qualche informazione utile

Siamo tutti vigili rispetto agli avvenimenti del Coronavirus. Noi vogliamo in maniera semplice e diretta darvi qualche informazione che può essere utile.

Innanzitutto è stata adottata una linea di estremo rigore e massima precauzione.

Misure che sono state adottate in concerto con organi politici, tecnici e scientifici secondo un criterio di adeguatezza e proporzionalità, che ovviamente saranno flessibili in base al l’evolversi della situazione.

Viene chiesto qualche sacrificio ma nell’interesse di tutti.

Consigliamo di seguire il decalogo Oms sul Coronavirus, leggere le 2 ordinanze che sono state adottate dagli organi preposti e vi segnaliamo che e’ stato previsto 1 numero di telefono dall’Iss proprio da poter chiamare per ogni dubbio. Il numero e’ lo 0549994001

Per le attività economiche:

- le aziende che sono direttamente legate all’ordinanza possono richiedere la cassa integrazione per cause di forza maggiore;

- per le attività che hanno avuto un calo legato indirettamente al Coronavirus e’ possibile procedere alla richiesta di cassa integrazione per crisi di mercato, secondo le norme vigenti, direttamente online sul sito Contriss (portale Pa).

Nei prossimi giorni presenteremo una proposta sullo Smart-Working, forma innovativa di telelavoro sempre più utilizzato in un mercato del lavoro che cambia, che, anche in questa evenienza, e’ quanto mai necessario.

Inoltre ci stiamo confrontando quotidianamente, specialmente con le attività turistiche colpite da tante disdette dovute al CoronaVirus, per trovare soluzioni di supporto da proporre al Governo.

Raccomandiamo comunque prudenza e di evitare eccessivi allarmismi.



Comunicato stampa

Civico10