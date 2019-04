Civico10: Rinnovo Cariche Coordinatore Politico e Coordinamento del Movimento

Nella serata di ieri, martedì 2 aprile2019, si è riunita l’Assemblea del Movimento Civico10 per il rinnovo delle cariche di Coordinatore Politico e dei membri del Coordinamento del Movimento. Luca Boschi, che aveva ricevuto il primo incarico nel marzo del 2017 succedendo a Matteo Ciacci, è stato confermato Coordinatore Politico anche per il prossimo biennio. Ricordiamo che lo Statuto di Civico 10 prevede per questo ruolo una durata di 2 anni rinnovabile una sola volta. Aggiornata anche la composizione del Coordinamento, l’organismo esecutivo del Movimento, che adesso è cosi costituito: Luca Boschi (Coordinatore), Matteo Ciacci (Capo Gruppo Consigliare), Luca Santolini, Marica Montemaggi, Jader Tosi, Andrea Rosa, Sara Stefanelli, Alessandro Urbinati e Giorgio Giovagnoli. L’Assemblea ha poi confermato le principali linee guida dell’attività politica della forza di maggioranza sia a livello di metodo, con l’avvio del tavolo per le riforme istituzionali con maggioranza e opposizione, che a livello programmatico con l’accelerazione dell’iter per le riforme strutturali affiancato da importanti provvedimenti di politica espansiva che dovranno essere previsti già nel prossimo assestamento di bilancio e che verranno presentati la settimana prossima.

Comunicato stampa

Civico 10