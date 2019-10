Civico10 sull'uscita di Zafferani

Da oggi le strade del Movimento Civico10 e di Andrea Zafferani si dividono. Si dividono non per problemi fra le persone, come spesso avviene in questi casi, ma per una semplice divergenza di opinioni, seppur profonda, su alcune vicende legate alla gestione dell’ultima parte della legislatura appena conclusa, al progetto Libera e alle sue prospettive politiche. In questi sette anni di attività assieme, con Andrea abbiamo costruito un percorso bellissimo e pieno di soddisfazioni che ha raggiunto l’apice in questa legislatura, durante la quale – nel suo ruolo di Segretario di Stato – è riuscito a concretizzare tantissime proposte elaborate proprio in seno al nostro movimento e sostenute con forza dai nostri membri. Lo ringraziamo, quindi, per la passione, la professionalità e la dedizione impagabile con cui, in questi anni, ci ha aiutato nelle nostre battaglie, con la speranza, un domani, che superato questo momento le nostre due strade si possano riunire.

Movimento Civico10