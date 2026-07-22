Clara Boscaglia, una donna al servizio del paese capace di trasformare gli ideali in realtà

A trentasei anni dalla sua scomparsa, il Partito Democratico Cristiano Sammarinese ricorda con profonda gratitudine Clara Boscaglia, una delle figure più autorevoli e significative della storia politica e istituzionale della nostra Repubblica. Donna di grande cultura, competenza e sensibilità, Clara ha vissuto l’impegno pubblico come autentico servizio alla comunità. Con la sua testimonianza ha contribuito ad aprire nuove strade alla partecipazione femminile nelle istituzioni, divenendo la prima donna a ricoprire l’incarico di Segretario di Stato, e ha indicato a generazioni di democratici cristiani un modo esigente e appassionato di intendere la politica. Il suo pensiero conserva ancora oggi una straordinaria attualità: «Ricordiamoci che è compito della politica e dei politici trasformare l’utopia in disegno politico con gli strumenti della fantasia e della ragione». Sono parole che richiamano la politica alla sua responsabilità più alta: non limitarsi ad amministrare il presente, inseguire il consenso immediato o alimentare contrapposizioni, ma saper leggere i cambiamenti, indicare una direzione e costruire concretamente il futuro. In una fase nella quale San Marino è chiamato a compiere scelte decisive per il proprio sviluppo economico e sociale, per il rapporto con l’Europa e per la qualità delle proprie istituzioni, l’insegnamento di Clara ci invita a unire idealità e concretezza, coraggio e responsabilità, identità e visione. Il PDCS custodisce la memoria di Clara Boscaglia non come semplice ricordo del passato, ma come patrimonio vivo al quale continuare ad attingere. La sua passione per San Marino, la sua libertà di pensiero e il suo profondo senso delle istituzioni continuano a interpellarci e a indicarci la strada di una politica seria, preparata e capace di speranza. Nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa, il Partito rinnova la propria riconoscenza e il proprio impegno a proseguire nel solco della sua testimonianza, con coerenza e spirito di servizio.

C. s. - Ufficio Stampa PDCS







