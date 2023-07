Classica Giovani III edizione, sin dalla sua nascita pone i riflettori sui giovani virtuosi. L’Associazione Musicale Allegro Vivo, sempre attenta e sensibile in questi anni a creare eventi ed opportunità per i giovani talenti, continua con questo obiettivo. Dopo il successo delle prime due edizioni, propone 3 concerti nel mese di luglio al Chiostro dei Padri Servi di Maria, luogo di rara bellezza, a Valdragone alle ore 21.00, Quest’anno saranno delle giovanissime musiciste le principali protagoniste della III edizione che mira ad invitare talenti emergenti a livello internazionale. Il primo appuntamento sabato 15 luglio, con il duo violino e pianoforte costituito da Lucilla Rose Mariotti e Luigi Moscatello. La ventiduenne violinista, nata nel 2001, si sta affacciando con successo sulla scena musicale nazionale ed internazionale. Si è appena laureata con lode nel Master of Performance al Royal College of Music (RCM) a Londra sotto la guida di Mark Messenger. Recentemente si è aggiudicata il primo premio assoluto ed il premio del pubblico al "Violins&Soul" Salon Music Violin Competition durante l'Amadeus Festival 2023 a Vienna, primo premio assoluto al prestigioso Kocian Violin Competition a Ústí nad Orlicí in Repubblica Ceca nel 2017, il primo premio assoluto al Josef Muzika International Violin Competition in Nová Paka. Lucilla suona un violino di Antonio Stradivari "Golden Age" 1709, generosamente ricevuto in prestito per 2 anni dalla Family Goh Collection e per la prima volta un giovanissimo talento si esibirà a San Marino con questo prezioso strumento. Si esibirá con il pianista Luigi Moscatello anch’egli vincitore di numerosi premi in concorsi internazionali e con importanti esperienze concertistiche all’estero come solista. Il duo eseguirà musiche di Brahms, Saint Saens e Kreisler. La terza sonata op. 108 di Brahms, che scrisse durante i soggiorni sulle rive del lago di Thun, celebre per un carattere decisamente più esuberante, incisivo, spesso incline al virtuosismo (soprattutto nella parte pianistica), che gli ha garantito una notevole diffusione nelle sale da concerto e tanto apprezzamento da parte del pubblico. Brano di spicco del programma l’Introduzione e Rondo Capriccioso per violino ed orchestra di Saint Saëns che si rifà al filone più brillante ed estroverso dell'età romantica, nato nel 1863 dopo l’incontro con Pablo de Sarasate, uno dei violinisti più virtuosi dell’epoca. La stagione classica proseguirà Mercoledi 19 luglio, con il quartetto d’archi femminile Amai, già presente nelle stagioni di musica da camera più prestigiose. Conclude la rassegna la pianista Sofia Donato. una tra le giovani pianiste italiane più premiate ed seguirà musiche di Mendelssohn, Brahms e Ravel. Continua la preziosa collaborazione con Music’arte, artisti sammarinesi che esporranno le loro opere nelle serate dei concerti. L’ingresso sarà gratuito per gli allievi dell’Istituto Musicale Sammarinese. La rassegna gode del Patrocinio della Segreteria di Stato Istruzione e Cultura e della Giunta di castello di Borgo Maggiore ed è sostenuta da S.U.M.S., Giochi del Titano, Titancoop.

Cs - Allegro Vivo Associazione Musicale