Classica Giovani III edizione - Rassegna di Musica Classica, 24 luglio ore 21.00

Attesissimo l’ultimo concerto di Classica Giovani. Lunedi 24 luglio sarà una giovanissima promessa del panorama pianistico a concludere la terza edizione 2023. Sofia Donati, diciottenne, pluripremiata, ha iniziato a suonare a cinque anni e mezzo e studia con i maestri Mauro Minguzzi e Ingrid Fliter all’Accademia Pianistica di Imola. Recentemente ha vinto il primo premio assoluto, nella propria categoria, al Concorso Internazionale Città di San Donà di Piave e nel 2022 ha ottenuto il primo assoluto al concorso Enrico Galletta di Livorno, all’International Piano Competition di Radovljca (Slovenia, al Rospigliosi di Lamporecchio ed il premio speciale della giuria al Premio Alkan per il virtuosismo pianistico a Milano. A marzo del 2023, presso la Steinway & Sons Cerneaz Pianoforti di Udine, ha registrato un CD. Ha tenuto concerti in Italia e all’estero, all’ Auditorium Verdi di Milano, a Cannes ospite del Festival Jeunes Talents. Il programma musicale prevede musiche di Haydn, la brillante fantasia di Mendelssohn op. 28, i sei brani lirici di Respighi ed infine si concluderà con il fascino e la tenerezza della sonatina di Ravel. Continua la preziosa collaborazione con Music’arte, artisti sammarinesi che esporranno le loro opere nelle serate dei concerti. La rassegna “Classica Giovani” è organizzata dall’Associazione Allegro Vivo con il Patrocinio della Segreteria di Stato Istruzione e Cultura e della Giunta di castello di Borgo Maggiore ed è sostenuta da S.U.M.S., Giochi del Titano, Titancoop. L’ingresso è di € 8 e parte del ricavato andrà a sostegno di studenti e famiglie contadine in Mozambico. Per gli studenti dell’Istituto Musicale l’ingresso è gratuito.

