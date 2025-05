Classico, iconico, senza tempo: il mito Porsche 356 sfreccia tra le vie storiche di San Marino e diventa francobollo

Poste San Marino celebra la leggendaria Porsche 356 e il 50° Raduno Internazionale con un’emissione filatelica speciale, disponibile per collezionisti e appassionati, da giovedì 22 maggio 2025.

Il passaggio della storica vettura a San Marino è atteso per venerdì 23 maggio 2025 quando, circa 260 esemplari della celebre Porsche 356, primo modello prodotto dalla casa tedesca tra il 1948 e il 1965, attraverseranno i confini della Repubblica per sfilare nel cuore del Centro Storico, patrimonio UNESCO. Un appuntamento unico, che unisce eleganza e passione per l’automobile, in un contesto ricco di storia.

L’evento, promosso dalla Federazione dei Porsche Club mondiali e da Porsche AG, riunirà oltre 400 appassionati provenienti da tutto il mondo, a conferma del fascino senza tempo di una vera icona dell’automobilismo, simbolo di ingegneria, eleganza e passione, che l’hanno resa uno dei grandi miti della storia dell’automobile.

“La realizzazione di un’emissione postale in onore di questo passaggio – ha dichiarato Gian Luca Amici, Direttore Generale di Poste San Marino – desidera celebrare l’evento, sottolineando l’attenzione che la Repubblica di San Marino riserva alla storia dell’automobilismo e alla tradizione dei raduni internazionali.”

Il francobollo commemorativo, realizzato in tiratura limitata di 20.000 foglietti, raffigura un dettaglio della ruota posteriore di una Porsche 356 Carrera bianca. Il bozzetto è firmato dall’artista Luca Terraneo. Ciascun foglietto ha un valore nominale di 4,20 euro.

Disponibile per l’acquisto presso lo Shop di Poste San Marino, in Piazzetta Garibaldi 5 – San Marino Città, e sul sito ufficiale www.poste.sm già dal giorno antecedente il passaggio in Repubblica, giovedì 22 maggio 2025.

Specifiche tecniche dell’emissione filatelica “50° Raduno Internazionale Porsche 356”

Valori: foglietto formato da n.1 valore da euro 4,20 (quattro/20)

Tiratura: 20.000 foglietti

Stampa: offset a quattro colori, un Pantone e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing

Dentellatura: 13 ¼ x 13

Formato francobollo: 30 x 40 mm

Formato foglietto: 140 x 80 mm

Bozzettista: Luca Terraneo

Credits: Porsche 356 Carrera anno 1955 - Foto: Pietro Bianchi





