Claudio Pietronik; il fuoriclasse delle sei corde finalmente a San Marino

Udite Udite! L’11 Novembre alle ore 18 lo Skulls Club ospiterà il primo di numerosi appuntamenti dedicati alla musica moderna, cominciando con un ospite d’eccezione: Claudio Pietronik. Claudio Pietronik è riconosciuto come uno dei chitarristi più in vista del panorama musicale internazionale, con all’attivo pubblicazioni didattiche, diversi album con il gruppo Ancient Bards e produzioni importarti come solista. Collaboratore di Jam Track Central, da quest’anno è entrato a far parte del roster del Modern Music Institute San Marino. L’11 Novembre proporrà un incontro dalla formula innovativa denominato Open Training; due ore di lavoro intensivo sullo strumento, dedicato agli aspetti tecnici, al controllo del suono e all’improvvisazione. realizzato insieme ai partecipanti, anche loro protagonisti di questa serata. Tutti i musicisti presenti avranno infatti modo di suonare insieme, confrontarsi, chiedere consigli, salire sul palco per approfondimenti tecnici, godendo del ricco bagaglio d’esperienza maturato da Claudio Pietronik nel corso dei molti anni di d’insegnamento e di attività dal vivo. Un vero e proprio work out musicale insomma, al quale uscire arricchiti ed entusiasti e con molti spunti di lavoro per il futuro. E’ dedicato a chitarristi di tutti i livelli e le estrazioni musicali. La serata è organizzata dallo Skulls Club di San Marino in collaborazione con MMI San Marino e la Coop 3 Arrows. Prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e iscrizioni chiamare il numero 347 385 3834 / mvasi94@yahoo.com (Michele Vasi)