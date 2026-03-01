Clima, conoscenza e prevenzione: successo per l’evento ‘Il clima cambia’ e avvio del Centro Funzionale Meteo

La Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente esprime profonda soddisfazione per la riuscita dell’evento pubblico “Il clima cambia”, occasione di confronto qualificato e partecipato sui principali effetti del cambiamento climatico e sulle misure concrete da adottare per limitarne l’impatto sul nostro territorio. L’iniziativa ha rappresentato un momento di alto profilo scientifico e istituzionale, nel quale si è voluto affrontare il tema in modo rigoroso, sostanziale e non ideologico, mettendo al centro dati, evidenze scientifiche e responsabilità operative.

Un approccio che la Segreteria intende perseguire con continuità, nella consapevolezza che la sfida climatica richiede serietà, competenza e capacità di tradurre l’analisi in azioni concrete. San Marino, pur nelle dimensioni contenute del proprio territorio, non è esente dai rischi connessi ai mutamenti climatici in atto. Gli eventi meteorologici intensi, l’alterazione dei regimi pluviometrici e le criticità idrogeologiche impongono una strategia di prevenzione e adattamento strutturata e coordinata. In questo contesto, l’evento ha svolto un’importante funzione di sensibilizzazione della cittadinanza, riaffermando come la tutela dell’ambiente e la sicurezza del territorio siano responsabilità condivise tra istituzioni e comunità. La Segreteria di Stato comunica inoltre che è stato formalmente avviato il Centro Funzionale della Repubblica di San Marino per il monitoraggio e la gestione delle allerte meteo. Il Centro, attualmente in fase di monitoraggio sperimentale, costituisce un passaggio strategico fondamentale per il rafforzamento del sistema di prevenzione e protezione civile. Attraverso strumenti di osservazione, analisi e previsione, il Centro consentirà di migliorare la capacità di allerta precoce, di coordinare in maniera più efficace le strutture operative e di fornire informazioni tempestive alla popolazione, elevando il livello di sicurezza complessivo del Paese. L’avvio del Centro Funzionale si inserisce in un percorso più ampio che comprende l’aggiornamento dei piani di emergenza, il potenziamento della formazione dei volontari e l’implementazione di politiche di adattamento climatico coerenti con le migliori pratiche internazionali.

La Segreteria di Stato ribadisce che il cambiamento climatico rappresenta una sfida concreta, che richiede risposte altrettanto concrete. San Marino intende fare la propria parte con responsabilità, pragmatismo e visione strategica, nella convinzione che anche un piccolo Stato possa offrire un contributo significativo attraverso scelte coerenti, pianificazione attenta e investimenti mirati nella prevenzione. La Segreteria di Stato rivolge infine un sentito ringraziamento al fisico del clima Antonello Pasini, al Presidente dell’Associazione Meteo Professionisti Pierluigi Randi, alla Sindaca di Lugo Elena Zannoni, al blogger Moreno Fogliata, nonché a Luca Gualandra, promotore dell’evento e al dirigente della Protezione Civile Pietro Falcioni, per il prezioso contributo scientifico e istituzionale offerto nel corso dell’incontro.



c.s. Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente



