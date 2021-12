Clown in posa - progetto Calendario 2022 di VIP San Marino

Clown in posa - progetto Calendario 2022 di VIP San Marino.

Un'ottima idea regalo ed un valido promemoria per le vostre date importanti. Ci piace l' idea di stare insieme a voi per tutto l'anno e portarvi allegria e colore come facciamo sempre. L'obiettivo del calendario è una raccolta fondi a sostegno della nostra formazione, per i progetti in atto e per appoggiare altre associazioni no profit. Non meno importante è per noi diffondere il messaggio “cardine” che anima tutti i nostri meravigliosi volontari…e cioè quello di prendersi cura di chi ha bisogno, offrendo loro sorrisi. Per info e prenotazioni potete: - scriverci sui nostri social (Facebook: VIP Viviamo in Positivo San Marino) (Intasgram: vipsanmarino) - scrivere ad un volontario clown di vostra conoscenza - mandare una mail a direttivovipsanmarino@gmail.com Per conoscerci meglio e seguire le nostre attività visita anche il nostro sito: www.vipsanmarino.org

Comunicato stampa

VIP San Marino

