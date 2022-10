Club 41: Brigliadori nuovo presidente

Il CLUB 41 di San Marino , ha un nuovo presidente. Vittorio Brigliadori ha raccolto il testimone dal suo predecessore Lorenzo Venturini , al quale va un plauso per l’operato svolto in questo anno e per l’impegno profuso con instancabile dedizione . La cerimonia di investitura ha avuto luogo nella serata di ieri alla presenza dei soci e dei “ giovani .. fratelli “ del Round Table . Un avvicendamento che consolida e ribadisce la volontà del club 41 di San Marino di proseguire il percorso di collaborazione con il CLUB. 41 ITALIA e intensificare le proficue sinergie con l’ARIUND TABLE , ma vigile e attento ai rapporti con le associazioni e movimenti culturali sammarinesi e della vicina Italia . “ Solo attraverso una reale collaborazione e uno spirito dinamico si possono creare progetti condivisi e sostenibili , dando continuità ad un percorso di aggregazione che mai come ora , può essere un concreto volano per raggiungere nuove cooperazioni ed obiettivi comuni “ . Questo il pensiero del neo presidente Brigliadori e dei soci del CLUB 41 , che continuano il loro percorso spinti da quel desiderio che da sempre rappresenta anche il loro motto : “POSSANO LE CATENE DELL'AMICIZIA NON ARRUGGINIRE MAI “. Questo il nuovo direttivo: Presidente Vittorio Brigliadori Vicepresidente Alberto Chezzi Segretario Paolo Giannini Tesoriere Fabio Toccaceli Rappresentante legale Marino Fattori

