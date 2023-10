Club 41 riflette sul tema “San Marino – Europa - dubbi paure e opportunità”

Serata di riflessioni e confronto quella organizzata dal Club 41 San Marino sul tema “ San Marino – Europa - dubbi paure e opportunità”. Il relatore ( il professor Michele Chiaruzzi ) , ha saputo intrattenere con la solita maestria la platea dei soci ed i graditi ospiti ( tra i quali la presidentessa dell’associazione San Marino Italia la dottoressa Elisabetta Righi Ivaneiko) in un confronto partecipato e ricco di spunti , su un tema alquanto dibattuto e sul quale necessitava fare chiarezza . Troppi fraintendimenti ed errate supposizioni ( tra percorso di adesione e associazione) si sono generati e rincorsi nel corso degli ultimi mesi, causando incertezze e scetticismo tra i nostri concittadini e alimentando una serie di dubbi che solo una corretta e più attenta comunicazione possono dissipare . Il club 41 San Marino con questa iniziativa , ha deciso di iniziare a rendere “ pubblico” questo percorso nella speranza che questa iniziativa possa essere la “piccola scintilla “ per generare un confronto sereno e un reale coinvolgimento di tutte le parti sociali in questo delicato ma decisivo percorso da intraprendere.

c.s. Vittorio Brigliadori presidente del Club 41