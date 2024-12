Club 41, Rosei succede a Brigliadori alla presidenza

Si è svolta giovedì sera nella bella cornice del ristorante La Fratta il cambio al timone del club 41 San Marino. David Rosei e’ succeduto a Vittorio Brigliadori che per 2 anni ha ricoperto il ruolo di presidente. L’ investitura alla presenza di alcuni soci e di prestigiosi ospiti, ha consegnato a David Rosei il testimone di questa importante realtà associativa. Dalla sua nascita nel 2003, il club 41 si è dedicato ad attività di natura socio culturale, mettendo a tema la cultura e l’ arte attraverso un concetto caro ad uno dei suoi soci fondatori prematuramente scomparso lo scorso anno Alberto Rino Chezzi. Già presidente e mente ispiratrice di molteplici iniziative ed attività culturali ed artistiche, ha incarnato il vero spirito di questa realtà associativa. La sua energia trasversale così come il suo modo di viverla, rimane la fonte ispiratrice con la quale il club 41 San Marino intende proseguire sul solco già tracciato da Alberto, rinsaldando e valorizzando i vincoli di collaborazione ed amicizia con le altre realtà che come il club 41 credono in questo valore e ne traggono ispirazione.

cs Club 41