Club 41 San Marino: una serata su "il gioco d’azzardo e le sue implicazioni socio psicologiche".

Serata di “ riflessioni “ ieri sera , organizzata dal Club 41 San Marino al WTC. Tema della serata “il gioco d’azzardo e le sue implicazioni socio psicologiche “. Presente la Psicologa e Psicoterapeuta dott.ssa Laura Corbelli. Il Gioco d’azzardo come forma ludica che può tradursi senza un adeguato controllo e una “ educazione preventiva “ in una forma patologica segnando la vita di coloro i quali cadono in questa triste e tragica spirale. Molto interessanti i risvolti e le implicazioni che sono emerse durante l’intervento della dottoressa Corbelli, che non ha demonizzato il gioco, ma ha fatto un’ampia panoramica sulle implicazioni personali che genera e ribadito la necessità di attivare delle procedure di salvaguardia e prevenzione rispetto alle dinamiche che il gioco può produrre nelle sue forme più inconsce ! Giocare si, ma con moderazione; darsi dei tempi precisi da dedicare al gioco senza lasciarsi travolgere dalle “ crisi di astinenza “ e procedere con moderazione sapendo riconoscere i propri limiti e ricorrendo ad un “ aiuto “ nel momento in cui si capisce di stare cadendo in un inevitabile quanto incontrollabile circolo vizioso. Un universo quello del gioco d’azzardo che veicolato dalla tecnologia e dai media , sta assumendo proporzioni sempre più gigantesche e preoccupanti che non vanno stigmatizzate, ma che ci devono imporre delle riflessioni profonde per evitare che un momento di distrazione e divertimento possa trasformarsi in un vero incubo, segnando irrimediabilmente la vita delle persone che ne vengono travolte. Gradito ospite della serata il presidente del Comites Alessandro Amadei con il quale il club 41 San Marino , ha avviato un percorso di collaborazione su alcuni progetti che saranno condivisi.

cs Il presidente del club 41 ed i soci tutti Vittorio Brigliadori

