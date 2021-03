Club Rotary di San Marino dona di 5 computer al Centro di Formazione Professionale per la DAD

Di fronte all’aumento ripetuto delle infezioni in Italia, il Distretto Rotary 2072 Emilia Romagna e Repubblica di San Marino, che conta 56 Club Rotary e 28 Club Rotaract si è impegnato per sostenere la risposta al COVID-19 ed alle iniziative di recupero collegate anche con progetti nel campo dell’istruzione. In questa occasione è stato realizzato un progetto che ha previsto l’assegnazione di materiale didattico e attrezzature informatiche. «Parte attiva delle comunità in cui opera, il Distretto Rotary 2072 dell’Emilia Romagna, si è impegnato nella individuazione delle scuole con un maggior numero di studenti in disagio educativo, spesso appartenenti a famiglie con difficoltà economiche aggravate dalla pandemia. A 30 istituti professionali di secondo grado sono stati distribuiti in questa tranche 225 personal computer, idonei a seguire le lezioni online, modalità introdotta nelle scuole in seguito all’adozione della didattica a distanza a causa dell’emergenza sanitaria, consentendo alle fasce più in difficoltà della popolazione un facile accesso all’istruzione, altrimenti compromesso» dichiara Adriano Maestri, Governatore del Distretto. Con questo progetto si è privilegiato l’ambito dell’istruzione: la scuola è il luogo dove le disuguaglianze sociali emergono in modo più evidente. Per questo, come rotariani, abbiamo il dovere di offrire pari opportunità per l'inclusione nel sistema scolastico, a maggior ragione in questo periodo in cui la didattica torna a svolgersi prevalentemente con modalità telematiche. Questo è il principio imprescindibile su cui abbiamo lavorato in queste settimane difficili. Grazie alla collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali in Emilia Romagna e con il Centro di Formazione Professionale della Repubblica di San Marino abbiamo effettuato un capillare monitoraggio per capire quali fossero le situazioni più difficoltose. Grazie a questo progetto siamo stati in grado di consegnare agli istituti scolastici, personal computer dotati di software all’avanguardia, che permetteranno agli studenti di seguire al meglio le lezioni online». «E’ con grande soddisfazione che il Club Rotary di San Marino ha consegnato al Centro di Formazione Professionale n.5 personal computer e abbiamo ricevuto un forte apprezzamento dalla Direzione scolastica per l’aiuto che diamo nel favorire la didattica a distanza anche ai ragazzi appartenenti a famiglie in difficoltà. Queste apparecchiature saranno comunque un’utile compendio anche in futuro per le loro caratteristiche tecniche innovative, commenta Arnaldo Antonini Presidente del Club sammarinese»

c.s. Rotary Club di San Marino