Co-hounsing un nuovo modello abitativo per San Marino. Lunedì il confronto

La Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente comunica che lunedì 21 settembre, ore 20:30, presso la Sala Ex International di Borgo Maggiore, si terrà la serata pubblica "Co-housing: un nuovo modello abitativo per San Marino". Il co-housing è un modello abitativo che affianca agli spazi privati delle abitazioni spazi e servizi comuni condivisi tra i residenti: cucine, aree verdi, lavanderie, sale comuni. Un modello già diffuso in altri contesti europei, che risponde a due esigenze molto concrete: da un lato l'accesso alla casa a costi sostenibili, dall'altro il contrasto alla solitudine, soprattutto tra le persone anziane autosufficienti, attraverso forme di comunità e mutuo supporto quotidiano. Per San Marino si tratta di una risposta operativa, non solo teorica. Il nuovo Decreto Delegato sul co-housing, in dirittura d'arrivo, si inserisce nel quadro della Legge 87/2026 sulla Pianificazione Strategica Territoriale (PST) e introduce regole immediatamente operative dall'entrata in vigore: criteri di accesso semplificati, incentivi per gli operatori che scelgono di realizzare questi progetti e indicazioni in merito alla coabitazione, alla disciplina in materia e agli spazi comuni. Interverranno alla serata: •⁠ ⁠Segretario di Stato Matteo Ciacci — Saluti e introduzione •⁠ ⁠Arch. Stefano Bassan (Co-housing Veneto) — Micro rigenerazione urbana dell'abitare collaborativo •⁠ ⁠Sylvia Colombini ed Elia Cecchetti (Piudiunacasa) — La nostra visione di co-housing •⁠ ⁠Dott. Carlo Renzini — Cohousing: strumento di medicina sociale e preventiva geriatrica Modera la serata Alfonsina Guidi



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