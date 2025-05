Coalizione TESS: "Legambiente ci ripensi: l’eolico in Appennino provoca danni irreversibili al territorio ed è ininfluente nella lotta al cambiamento climatico"

Il parere negativo espresso dalla regione Emilia-Romagna e dai comitati territoriali in merito all’impianto eolico industriale che dovrebbe sorgere a Badia Tedalda, nel Montefeltro, ha indotto le delegazioni di Legambiente Emilia-Romagna e Toscana a pronunciarsi pubblicamente in favore del progetto. Le ragioni di questa presa di posizione hanno riguardato essenzialmente la centralità dell’energia eolica nella lotta ai cambiamenti climatici. Gli stessi delegati hanno messo in luce come il surriscaldamento globale è stato tra le principali cause degli eccezionali eventi alluvionali che negli ultimi anni hanno colpito proprio quei territori appenninici che, secondo Legambiente, dovrebbero essere siti ideali per l’installazione di centinaia di turbine eoliche. A fronte di questa tesi, è bene ricordare che, a livello mondiale, le emissioni di CO2 prodotte dall’Italia sono pari all’0,7% e, dunque, il futuro climatico della Terra non dipende, purtroppo, dalle scelte energetiche del nostro Paese. Detto ciò, è comunque eticamente sacrosanto che l’Italia si impegni - con ogni mezzo lecito e utile - a ridurre il consumo di combustibili fossili, incrementando, quanto possibile, la produzione di energia rinnovabile. Proprio per questa improrogabile necessità è vitale che ogni investimento in tal senso sia realmente efficace, in modo da evitare spreco di risorse pubbliche e inutili danni collaterali. Come evidenziato dai principali istituti italiani ed europei che monitorano l’intensità dei venti a livello continentale (ad esempio, si veda l’Atlante Integrato per il Sistema Energetico Nazionale - RSE), gran parte dei rilievi appenninici e, più in generale, il centro e nord Italia, hanno tassi di ventosità tra i più bassi d’Europa e dunque, in termini di energia prodotta, la producibilità degli impianti eolici che si vorrebbero installare in questi territori sarebbe del tutto irrilevante nella lotta ai cambiamenti climatici. Alla luce di questo dato, c’è da chiedersi perché le multinazionali energetiche (che tra l’altro, in molti casi, agiscono parallelamente nei settori delle rinnovabili e del fossile) siano tanto interessate alla “conquista” degli Appennini centro-settentrionali. Le risposte al quesito sono molteplici e non propriamente nobili: a prescindere dalla effettiva validità industriale e produttiva dei progetti, queste grandi società private, spesso straniere, mirano, in realtà, agli enormi profitti che la produzione su larga scala delle energie rinnovabili garantisce, grazie agli incentivi a fondo perduto, alle esenzioni fiscali, alle semplificazioni normative che le legislazioni italiane ed europee hanno stabilito per il settore. Tra le ragioni non secondarie che rendono appetibile il “business”, c’è anche il cosiddetto sistema del prezzo marginale dell’energia elettrica, ancora adottato in molti paesi europei, tra cui l’Italia: in base a questa norma, l’energia da fonti rinnovabile, prodotta senza l’ausilio di materie prime, viene artificialmente quotata al prezzo dell’energia fossile, che è gravato evidentemente dal costo della materia prima. Si tratta di una sofisticazione del mercato che, ovviamente, assicura ingenti profitti al comparto delle rinnovabili anche a fronte di una ridotta produzione di energia pulita. Per ciò che concerne l’intensificarsi degli eventi naturali catastrofici che hanno recentemente interessato gli Appennini è indubbio che il cambiamento climatico ne sia la principale causa, ma, di nuovo, è bene non dimenticare che la gravità dei danni conseguenti agli eventi in questione è in buona parte dovuta alla fragilità di questi territori, per decenni abbandonati all’incuria e soggetti a sconsiderate scelte di pianificazione territoriale, ambientale, urbanistica con l’insensata cementificazione degli alvei dei fiumi, la massiva impermeabilizzazione del suolo, l’edificazione incontrollata in zone che erano invece da preservare. Il collocamento di enormi impianti industriali in zone collinari ad altissimo rischio idrogeologico va esattamente in questa scellerata direzione: l’istallazione di centinaia di turbine eoliche alte 200 metri come quelle che dovrebbero essere innalzate in Appennino prevede l’escavazione di milioni di metri cubi di terreno, il versamento di centinaia di migliaia di tonnellate di cemento armato, l’infissione, fino a 20 metri di profondità, di migliaia di pali in calcestruzzo, il livellamento di interi profili collinari, l’abbattimento di decine di ettari di foresta per la costruzione delle centinaia di chilometri di piste necessarie al trasporto dei materiali. Come recentemente sostenuto dal Prof Gian Battista Vai, professore emerito di Geologia all’Università Alma Mater di Bologna e già Direttore del Museo Geologico dello stesso Ateneo: “… occorre considerare che l’espansione dell’eolico nell’Italia collinare e montana, in particolare nell’Appennino settentrionale, è insostenibile essendo fonte di un nuovo rischio di dissesto idrogeologico in un territorio già di per sé altamente instabile”. La transizione energetica verso le rinnovabili è, come si è detto, improrogabile, ma deve essere fatta con criterio ed efficienza, senza cedere a mere speculazioni economiche a danno dei territori: il rapporto I.S.P.R.A. (ente di ricerca ambientale, integrato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) relativo al 2024, dimostra che con l’installazione di pannelli fotovoltaici in edifici non posizionati in zone di rilievo paesaggistico e culturale, nei capannoni industriali o agricoli, nelle aree dismesse e in altre aree già impermeabilizzate si potrebbe produrre: “una potenza fotovoltaica compresa fra 70 e 91 GW, un quantitativo sufficiente a coprire l’aumento di energia rinnovabile complessiva previsto dal PNIEC al 2030”. Se le alternative ci sono, è lecito e doveroso chiedersi con quale fondamento si dovrebbero sacrificare ecosistemi incontaminati, ricchezze naturali inestimabili, paesaggi storici che sono patrimonio dell’umanità per lasciare il posto ad impianti industriali che neppure incidono in maniera significativa alla lotta al cambiamento climatico. I delegati di Legambiente emiliano-romagnoli e toscani dovrebbero riflettere: non si distrugge la natura, per NON salvare la natura.

Vogliamo sottolineare il fatto che l’ambientalismo italiano sia monopolizzato da Legambiente, che appare sempre sui media dominanti e più importanti! In Italia sono attive migliaia tra associazioni, comitati, movimenti, reti, forum che cercano di tutelare l’ecosistema, il paesaggio, la biodiversità, che contrastano il consumo di suolo e la distruzione dei territori, causati da impianti industriali rinnovabili; e insieme a queste realtà ci sono i sindaci, che cercano aiuto per contrastare “l’assalto alla diligenza” che avviene nel loro territorio.

c.s. Coalizione TESS