Codigoro è il paese scelto per la serie “Città dell’Aria” 2026

Codigoro è il paese scelto per il viaggio filatelico dedicato alle “Città dell’Aria”, il progetto di Poste San Marino nato nel 2024 per raccontare, attraverso la filatelia, i luoghi in cui il volo è diventato storia e valorizzazione del territorio. Un percorso che in questi anni ha attraversato regioni, territori, comunità e paesaggi uniti da un legame profondo con l’aviazione e con il desiderio umano di guardare verso e oltre l’orizzonte. Protagonista dell’emissione 2026 il Delta del Po: una terra sospesa tra acqua e cielo, dove la natura disegna spazi aperti e dove prendono forma i due francobolli dedicati a Codigoro in un dialogo suggestivo tra contemporaneità e storia millenaria. Il primo francobollo raffigura l’Aviosuperficie di Vallegaffaro. Immersa nel paesaggio unico del Delta, l’aviosuperficie rappresenta oggi un luogo di incontro, scoperta e passione per il volo, capace di generare nuove opportunità per chi desidera avvicinarsi a questo mondo e punto di riferimento per l’aviazione leggera e per le attività aeronautiche, sportive e turistiche. Il secondo francobollo celebra invece i mille anni dell’Abbazia di Pomposa, luogo di spiritualità e conoscenza che nei secoli ha irradiato cultura ben oltre i propri confini. Tra le sue mura nacque la moderna notazione musicale grazie a Guido d’Arezzo: un’eredità che ancora oggi risuona come simbolo di armonia, ricerca e tensione verso l’alto. L’emissione, 15.000 foglietti con due francobolli dal valore di 1,30 euro ciascuno, sarà disponibile da domenica 14 giugno 2026 sul sito www.poste.sm e presso lo Shop Filatelico e Numismatico (P.tta Garibaldi n. 5 Città) e sarà accompagnata da un weekend di eventi organizzati a Codigoro e dedicati al volo e alla valorizzazione del territorio. Un appuntamento speciale per una serie filatelica capace di raccontare l’Italia da una prospettiva diversa: quella del cielo.



Specifiche tecniche dell’emissione Città dell’Aria

• Valori: foglietto formato da n.2 valori da euro 1,30 (uno/30)

• Tiratura: 15.000 foglietti

• Stampa: offset a quattro colori e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing

• Dentellatura: 14 x 13 3⁄4

• Formato francobolli: 33 x 45 mm

• Formato foglietto: 113 x 150 mm

• Bozzettista: Bil Benefit

• Credits per l’immagine dell’Abbazia di Pomposa: su concessione del Ministero della Cultura – Musei Nazionali di Bologna – Direzione regionale Musei Nazionali Emilia - Romagna.



c.s. Poste San Marino









