Coe; Gerardo Giovagnoli commissario monitoraggio APCE in Montenegro.

Il Bureau dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa ha istituito una Commissione Ad Hoc, composta da due Co-relatori della Commissione Monitoraggio APCE (Damien COTTIER, Svizzera e Nicos TORNARITIS Cipro) e da 20 membri facenti parte dei differenti Gruppi Politici rappresentati in seno all’Assemblea stessa, per la partecipazione alla Missione di Monitoraggio delle Elezioni Presidenziali in Montenegro, che si terrà dal 17 al 20 marzo p.v.. L’On. Joe O’ Reilly (Irlanda) è stato nominato Presidente della Commissione Ad Hoc e coordinerà i lavori dei colleghi osservatori, che si dispiegheranno nei prossimi giorni in Montenegro in occasione delle Elezioni Presidenziali indette per domenica 19 marzo. Tra i Commissari parteciperà a Podgorica, in qualità di osservatore di queste elezioni, il Consigliere Gerardo Giovagnoli, membro della Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa. La Missione prevede una prima fase preparatoria, ovvero un briefing parlamentare congiunto che si terrà qualche giorno prima della data delle Elezioni, oltre alle procedure di osservazione riguardanti lo svolgimento della campagna elettorale. Nella fase successiva i Commissari valuteranno le procedure elettorali con particolare attenzione all'apertura, alla votazione, alla chiusura e al conteggio dei voti. Infine, il giorno seguente alle Elezioni si svolgerà un de-briefing e a conclusione, una conferenza stampa di fine lavori.

