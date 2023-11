Coesione forze riformiste, piena sintonia fra Libera ed Elego

Nella giornata di ieri, 8 Novembre 2023, si sono incontrate le delegazioni di Libera e Elego per affrontare i temi più di attualità di fronte alle quali si trova attualmente il Paese ed, in particolare, rispetto all’avanzamento dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, alla salvaguardia dello stato sociale, al carovita, alla politica dei redditi e allo sviluppo economico. Un confronto programmatico che proseguirà per definire un piano di proposte e progetti concreti condivisi. Libera, guarda con interesse da sempre, in un’ottica inclusiva e senza primogeniture, a tutti coloro che vogliano lavorare per una forte coesione ideale e operativa fra le forze riformiste, socialiste e della sinistra sammarinese. In questo senso con Elego si è trovata piena sintonia e si è quindi valutato di intensificare il dialogo, al fine di ricercare la miglior sintesi politica fra le parti, mettendo al centro del confronto coerenza, pragmatismo, idee e una visione comune che è già insita nelle nostre rispettive forze politiche.

c.s. Libera