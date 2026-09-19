Cohousing: un nuovo modello abitativo per San Marino. Lunedì 21 serata pubblica di confronto

Cohousing: un nuovo modello abitativo per San Marino. Lunedì 21 serata pubblica di confronto.

Negli ultimi anni, anche nella nostra Repubblica, sentiamo sempre più spesso parlare di Cohousing, tema che nel 2026 è diventato concretamente parte delle politiche abitative e della pianificazione territoriale nella Repubblica di San Marino. Con il termine Cohousing si intende un modello abitativo collaborativo in cui ogni persona o famiglia vive in un alloggio privato e autonomo, ma condivide con gli altri residenti ampi spazi e servizi comuni. Immaginiamo un edificio con 10 appartamenti. Ogni famiglia ha il proprio appartamento, ma tutti possono utilizzare una grande sala comune, un giardino e una lavanderia. Gli abitanti possono organizzarsi per cenare insieme, fare attività o aiutarsi nelle piccole necessità quotidiane. L'obiettivo è favorire socialità, aiuto reciproco e anche lo scambio tra generazioni. A San Marino: il Cohousing è stato inserito nella pianificazione territoriale come funzione H2 – Cohousing. Per interventi in aree private sono previste convenzioni e, nel caso vengano utilizzati determinati incentivi, almeno il 30% del valore dell'intervento deve essere destinato a locazioni a canone calmierato. Non è solo per anziani: nel dibattito istituzionale sammarinese è stato indicato anche per giovani, coppie, famiglie, persone sole e anziani. Per illustrare al meglio i progetti sul tema la Segreteria di Stato al Territorio e all'Ambiente ha organizzato una serata pubblica "Cohousing: un nuovo modello abitativo per San Marino", in programma lunedì 21 settembre alle ore 20,30 presso la Sala ex international di Borgo Maggiore. Un'occasione di confronto e approfondimento su una forma abitativa ancora poco conosciuta nel nostro Paese ma che in altri contesti si sta dimostrando una risposta concreta alle nuove esigenze abitative, alla socialità tra generazioni e alla sostenibilità economica e ambientale dell'abitare. Dopo i saluti introduttivi del Segretario di Stato Matteo Ciacci, interverranno l'Arch. Stefano Bassan (Co-housing Veneto), Sylvia Colombini ed Elia Cecchetti (Piudiunacasa) e il Dott. Carlo Renzini, che ne illustrerà anche i risvolti come strumento di medicina sociale e preventiva geriatrica. Modera la serata Alfonsina Guidi. Libera invita cittadine e cittadini a partecipare numerosi, convinti che valga la pena approfondire e valutare l'opportunità di questo nuovo modo di abitare per San Marino.

C.s. - Libera – San Marino

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