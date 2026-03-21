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Collaborazione al progetto San Marino Accessibile: online la Mappa civica dell’accessibilità

21 mar 2026
Collaborazione al progetto San Marino Accessibile: online la Mappa civica dell’accessibilità

È online San Marino Accessibile, la prima mappa civica partecipata dedicata all’accessibilità nella Repubblica di San Marino.
Si tratta di uno strumento semplice e aperto alla collaborazione di cittadini, associazioni, operatori turistici e attività economiche, con l’obiettivo di contribuire a rendere il nostro territorio sempre più accogliente e fruibile da parte di tutte le persone.

La mappa consente di segnalare e monitorare situazioni presenti sul territorio attraverso indicatori immediati:

Barriera – ostacoli che limitano l’accesso o l’autonomia
In corso – situazioni in miglioramento o interventi avviati
Accessibile – luoghi resi fruibili e inclusivi
Segnalazione civica – contributi e indicazioni provenienti direttamente dalla comunità

Il progetto vuole valorizzare anche le realtà del territorio che prestano attenzione all’accessibilità e all’accoglienza inclusiva, offrendo uno strumento utile sia ai cittadini sia ai visitatori.
Come partecipare è molto semplice:

– visitare la pagina del progetto e consultare la mappa;
– segnalare eventuali elementi di accessibilità presenti nella vostra struttura o nelle aree circostanti;
– indicare eventuali miglioramenti già realizzati o in programma.

Le segnalazioni possono essere effettuate direttamente online oppure inviate anche tramite messaggio o e-mail, contribuendo così ad arricchire una mappa civica che vuole crescere grazie al contributo di tutta la comunità.

È possibile consultare il progetto e la mappa al seguente link:

https://www.attiva-mente.info/progetti/cultura/san-marino-accessibile

Restiamo naturalmente a disposizione per qualsiasi informazione e vi ringraziamo sin d’ora per l’attenzione e per l’eventuale interesse verso questa iniziativa.

C.s. San Marino Accessibile - Associazione Attiva-Mente 




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