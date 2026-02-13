Collaborazione e sinergia tra ASI e San Marino Innovation

ASI ha partecipato con convinzione al San Marino Digital Hub promosso dall’Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio di San Marino, un appuntamento che ha posto al centro il settore digitale come leva strategica per la crescita economica e sociale. La partecipazione dell’Associazione si inserisce pienamente nel solco della propria mission: rappresentare e valorizzare il settore ICT sammarinese, promuovere la qualità delle competenze e contribuire in modo concreto alla modernizzazione del sistema economico. L’incontro ha confermato la presenza di competenze, imprese e progettualità in grado di rafforzare il comparto ICT e di renderlo sempre più centrale nello sviluppo nazionale. Il confronto tra istituzioni, aziende e professionisti dimostra che esiste una volontà concreta di investire nel digitale come asset competitivo. Nel corso dell’evento, il Presidente di ASI ha presentato una proposta maturata negli anni dal Direttivo: avviare il percorso per la realizzazione di un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dedicato al settore ICT. La competitività delle imprese passa dalla valorizzazione delle persone, delle competenze e della formazione continua. Parlare di Intelligenza Artificiale e innovazione significa anche creare condizioni contrattuali adeguate a un settore dinamico, internazionale e orientato ai risultati, capace di attrarre e trattenere professionalità qualificate. Parallelamente, nel confronto con Professionisti Innovazione Digitale (PID), è emersa con forza la necessità di sviluppare un sistema qualità strutturato, con particolare attenzione alla certificazione delle competenze. In questa prospettiva, la sede della Camera di Commercio rappresenta il luogo ideale per rilanciare l’avvio del San Marino Accreditation Service, quale centro di riferimento per l’accreditamento e la valorizzazione delle professionalità del settore digitale. Tecnologia e strumenti innovativi possono generare valore solo se accompagnati da competenze riconosciute, regole moderne e una visione condivisa. Per questo è fondamentale che il tessuto imprenditoriale partecipi attivamente a questo percorso, contribuendo con idee, esigenze e proposte concrete, affinché le soluzioni individuate rispondano realmente alle dinamiche del mercato e alle sfide competitive. ASI è pronta ad aprire un dialogo istituzionale costruttivo su questi temi, con l’obiettivo di dotare le aziende sammarinesi degli strumenti necessari per competere alla pari con le realtà internazionali. Nei prossimi mesi l’Associazione si farà promotrice di momenti di confronto, finalizzati a trasformare queste proposte in azioni concrete a beneficio dell’intero sistema.

