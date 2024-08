Collaborazione e stabilità: il discorso di Venturini rafforza l’intesa tra PDCS e AR

Il discorso del Segretario Politico Gian Carlo Venturini alla 51ª Festa dell'Amicizia rappresenta un momento significativo per la politica sammarinese. Alleanza Riformista accoglie con apprezzamento il richiamo alla nostra collaborazione, che si è dimostrata un pilastro per la stabilità e il futuro di San Marino. Venturini ha sottolineato come l’alleanza tra PDCS e Alleanza Riformista non sia stata solo una scelta strategica, ma una condivisione di valori e obiettivi che mette al centro il bene comune. Il nostro impegno congiunto ha permesso di affrontare insieme sfide cruciali, come la finalizzazione dell'Accordo di Associazione con l'Unione Europea. Inoltre, Venturini ha giustamente evidenziato l'importanza delle riforme istituzionali, un tema su cui Alleanza Riformista è particolarmente impegnata. Il nostro Capogruppo, Gian Nicola Berti, è intervenuto sul tema durante il dibattito della prima serata politica, sottolineando l'alto livello di partecipazione politica a San Marino, con il 78% della popolazione che si è recata alle urne, segno di un forte legame del popolo con la vita democratica. Berti ha anche espresso la necessità di rivedere alcuni aspetti della legge elettorale, pur riconoscendo i suoi elementi positivi. Ha ribadito l'importanza di potenziare l'informazione per garantire maggiore indipendenza agli organi istituzionali e ha evidenziato la mancanza di equilibrio tra il Congresso di Stato e il Consiglio Grande e Generale, sottolineando la necessità di una regia unica che coordini l'azione dei Segretari di Stato. Facciamo nostre le parole del Segretario della Democrazia Cristiana: “la vera sfida sarà far sempre prevalere la capacità di sintesi, la volontà di unire e non dividere, di costruire e non demolire, senza preconcetti, senza inutili scontri” e Alleanza Riformista è pronta a raccogliere questa sfida.

C.s. Alleanza Riformista

