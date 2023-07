Collaborazione in tema di Protezione Civile tra la Repubblica di San Marino e la Regione Marche

Su invito del Direttore della Protezione Civile e Sicurezza del Territorio delle Marche ing. Stefano Stefoni si è svolto ad Ancona un importante incontro con visita a tutte le strutture operative tra il Servizio di Protezione Civile di San Marino e la Protezione Civile delle Marche. La delegazione sammarinese di Protezione Civile, nella visita del 4 luglio u.s., era composta dal Capo ing. Pietro Falcioni e dalla Responsabile dott.ssa Valentina Ugolini e per parte marchigiana dal Direttore Ing. Stefano Stefoni e dal dott. Matteo Giordano P.O. della Segreteria tecnico-organizzativa.

Nello scorso febbraio, a sua volta, la Protezione Civile marchigiana aveva fatto visita all’omologa struttura sammarinese facendo nascere così un’intesa di collaborazione e amicizia per la quale è stato doveroso ricambiare.

La delegazione sammarinese, portando i saluti del Segretario al Territorio con delega alla Protezione Civile On.le Stefano Canti, è stata ricevuta anche dall’Assessore regionale con delega alla Protezione Civile Stefano Aguzzi il quale ha accolto positivamente l’unione di intenti manifestato dalle due realtà.

Nella visita si è potuto apprezzare la qualità tecnologica e professionalità delle varie sezioni che compongono il Dipartimento diretto dall’Ing. Stefoni, a partire dalla Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) che ospita l’Unità di Crisi, diretta dall’Ing. Susanna Balducci, al Centro Funzionale Multirischi diretto dal dott. Paolo Sandroni, centro nevralgico e strategico per lo studio degli effetti al suolo, fino al Centro Assistenziale di Pronto Intervento (CAPI) diretto dal dott. Marco Cerioni ove all’interno vengono custodite e manutenute attrezzature ed impianti di prim’ordine necessari per fronteggiare l’emergenza sia di tipo nazionale che internazionale.

La Regione Marche e la Repubblica di San Marino, per ragioni geografiche ed affinità di territorio da sempre sono legate da ambiti di forte integrazione sociale, culturale ed economica e gli stessi territori presentano similari caratteristiche morfologiche e di uso del suolo tali da essere sottoposti agli stessi potenziali rischi naturali ed antropici ed alle relative attività di protezione civile.

A tal proposito le Parti hanno dato atto della reciproca volontà e disponibilità di collaborazione in ambito di protezione civile nell'interesse delle reciproche comunità, con l'intento altresì di dare forma ad un accordo di collaborazione e protocolli operativi per sviluppare sinergie ed azioni coordinate ed integrate fra le omologhe strutture di protezione civile, al fine di mettere a disposizione le risorse e le conoscenze acquisite per le attività in caso di emergenza e di mutuo soccorso.

Gli importanti investimenti in infrastrutture, la qualità tecnologica e professionalità delle sezioni che compongono il Dipartimento diretto dall’Ing. Stefoni, fanno della Protezione Civile marchigiana un punto di riferimento nel panorama nazionale e quindi di estrema utilità ed importanza strategica anche per la Repubblica di San Marino.

