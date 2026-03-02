Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Rimini presentato il Protocollo d’intesa tra Rimini e San Marino La presentazione oggi, lunedì 2 marzo, nella sede dell’Università di San Marino: coinvolti Collegio dei Geometri di Rimini, Istituto TTS CAT “Belluzzi Da Vinci” di Rimini e Ateneo sammarinese

Un percorso chiaro, strutturato e integrato tra scuola, università e professione tecnica. È stato presentato ufficialmente nella giornata di oggi, lunedì 2 marzo, presso la sede dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, San Marino HUB, il Protocollo di intesa tra il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Rimini, l’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Belluzzi Da Vinci” indirizzo CAT di Rimini e l’Ateneo sammarinese – Dipartimento di Economia, Scienze, Ingegneria e Design. Erano presenti il prof. ing. Angelo Marcello Tarantino e il prof. ing. Michele Bacciocchi rispettivamente direttore e vice-direttore del Corso di Laurea in “Costruzioni e gestione del territorio”; Michela Botteghi presidente Collegio dei Geometri e Geometri laureati di Rimini e il consigliere Christian Mazzotti; la dott.ssa Barbara Cappellini dirigente scolastica dell’ITTS Belluzzi Da Vinci e il docente dott. Alessandro Fiorani. L’accordo nasce con un obiettivo preciso: costruire un percorso fluido che accompagni gli studenti dal diploma CAT (Costruzione Ambiente e Territorio) fino all’ingresso nella libera professione di geometra riducendo il divario tra formazione teorica e pratica operativa e accorciando i tempi di accesso al mondo del lavoro. Il Protocollo valorizza sia il percorso quadriennale, appena introdotto al Cat di Rimini, sia quello quinquennale dell’Istituto “Belluzzi Da Vinci”, prevedendo un allineamento strutturato dei crediti formativi e delle competenze richieste per l’accesso al livello universitario. Gli studenti diplomati avranno accesso prioritario, previa verifica dei requisiti, al corso di laurea in Costruzioni e Gestione del Territorio - Geometra Laureato dell’Università di San Marino, laurea abilitante che consente l’iscrizione diretta all’Albo professionale dei Geometri. Un passaggio fondamentale, perché la Classe L-P01 rappresenta oggi uno snodo strategico per il rinnovamento della professione tecnica: il titolo universitario sostituisce il tradizionale praticantato e consente un ingresso più rapido e qualificato nel mercato del lavoro. L’Università si impegna, inoltre, a riconoscere eventuali crediti formativi derivanti da tirocini svolti durante il percorso scolastico, secondo la normativa vigente. Il Protocollo prevede anche misure concrete per favorire il ricambio generazionale all’interno della categoria. Il Collegio dei Geometri di Rimini introdurrà tariffe di iscrizione agevolate per i primi anni di attività dei giovani laureati provenienti dal percorso L-P01, garantirà attività di mentoring per l’avvio degli studi professionali e offrirà accesso a costi calmierati alla formazione obbligatoria nel primo biennio successivo all’iscrizione. Particolare attenzione viene riservata ai tirocini curriculari durante il terzo anno di laurea, che saranno organizzati in collaborazione con studi professionali del territorio riminese, rafforzando così il legame tra formazione accademica e realtà operativa. Soddisfazione è stata espressa dalla presidente del Collegio dei Geometri di Rimini, Michela Botteghi, che ha dichiarato: «Questo protocollo, fortemente voluto, rappresenta un passaggio strategico per il futuro della nostra professione. Creiamo finalmente un percorso chiaro, lineare e qualificato che accompagna i ragazzi dal diploma alla laurea abilitante, fino all’ingresso nel mondo del lavoro, in soli 4 + 3 anni. È un investimento concreto sui giovani e sulla qualità tecnica del territorio. Rafforziamo il legame tra scuola, università e professione, offrendo opportunità reali e sostenendo il ricambio generazionale di cui la categoria ha bisogno». Un ringraziamento è stato espresso dalla prof.ssa Cappellini che ha affermato “Con questo progetto difendiamo il valore della cultura tecnica, in cui crediamo moltissimo”. “Siamo stati i primi a formare questo corso di laurea” – ha concluso l’ing. Tarantino “Dal 2016 sperimentiamo queste lauree professionalizzanti in stratto contatto con il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri laureati. Esprimiamo, quindi, soddisfazione perché oggi si conclude la fase iniziale per entrare in quella operativa”.

