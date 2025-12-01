Collettivo San Marino per la Palestina: Mostra “BE MY VOICE” - Palazzo Graziani, 6–21 dicembre 2025

Il Collettivo San Marino per la Palestina porta a San Marino la mostra “BE MY VOICE”, che si terrà presso Palazzo Graziani dal 06 al 21 dicembre 2025, visitabile tutti i giorni dalle 09:00 alle 17:00.

L’inaugurazione avrà luogo sabato 6 dicembre alle ore 17:00. In questa occasione saranno presenti, collegati da remoto, gli autori: l’artista Marcella Brancaforte, il giornalista palestinese Al Hassan Selmi e il giornalista Raffaele Oriani. Seguirà un piccolo rinfresco.

La mostra presenta, attraverso le illustrazioni di Marcella Brancaforte, il diario quotidiano realizzato dal giornalista Al Hassan Selmi, offrendo uno sguardo diretto, intimo e potente su ciò che accade nella Striscia di Gaza.

Nell’ambito di “BE MY VOICE”, il Collettivo San Marino per la Palestina accoglie con grande soddisfazione la collaborazione di alcune classi delle scuole medie di Fonte dell’Ovo, che esporranno all’interno della mostra i loro elaborati.

Riteniamo fondamentale il contributo delle scuole e degli studenti affinché cresca la sensibilità attorno a temi complessi e profondi come la questione palestinese, la tutela dei diritti umani e la lotta ai processi coloniali, questioni purtroppo di stringente attualità.

Come Collettivo riteniamo urgente mantenere alta l’attenzione su quanto continua ad accadere: l’inverno è alle porte e le limitazioni imposte – secondo quanto riportato da numerose fonti internazionali – stanno ostacolando l’accesso a viveri, medicine e persino all’abbigliamento pesante. Gli effetti dei bombardamenti degli ultimi anni hanno compromesso infrastrutture essenziali, inclusa la rete fognaria di Gaza, e il nuovo piano approvato dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU prevede un’ulteriore compressione del territorio della Striscia.

A tutto ciò si aggiungono gli episodi di violenza e gli attacchi quotidiani nei territori della Cisgiordania, insieme a dichiarazioni politiche del governo israeliano che – dal punto di vista del Collettivo – negano non solo il diritto del popolo palestinese ad esistere, ma anche il riconoscimento dei suoi diritti fondamentali.

Il Collettivo San Marino per la Palestina ribadisce che l’indifferenza e il pregiudizio rappresentano strumenti potenti nelle dinamiche di disumanizzazione. La non conoscenza e l’islamofobia latente che spesso accompagnano il dibattito pubblico rendono ancora più urgente Per altre iniziative, per aiutarci o informazioni su cosa possiamo fare nel nostro piccolo per supportare la popolazione palestinese, seguici su Facebook/Instagram “San Marino per la Palestina” o scrivici a sanmarinoperlapalestina@gmail.com informare, creare cultura e ricordare che le vite umane, ovunque nel mondo, sono legate da un filo comune: quello dell’umanità.

Con “BE MY VOICE” invitiamo la cittadinanza a partecipare, riflettere e dare spazio a una narrazione che troppo spesso rischia di rimanere inascoltata.

Il Collettivo ringrazia per il patrocinio le Segreterie di Stato al Turismo e all'Istruzione e Cultura, oltre alla Giunta di San Marino Città. Il Collettivo è grato alle Istituzioni per il sostegno e per aver riconosciuto il valore culturale e civile di questo appuntamento, ospitato nella cornice della Repubblica più antica del mondo. Il Collettivo vuole estendere il ringraziamento anche al Vivaio Zanotti per gli ulivi e alla Scuola Media di Fonte dell’Ovo per aver arricchito – con il contributo di alcune classi – l’esperienza artistica.

Comunicato stampa

Collettivo San Marino per la Palestina









