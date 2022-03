Color Coriandolo: il centro storico di Rimini si anima di maschere, musiche e spettacoli suggestivi

Grande partecipazione di bambine e bambini a Color Coriandolo, il carnevale di piazza organizzato da made Officina Creativa che, dopo il successo della giornata di domenica, si è concluso oggi, in occasione del martedì grasso, con una nuova festa all’insegna della fantasia, diffusa tra piazza Cavour e piazza Malatesta. Un evento dedicato ai più piccoli e alle famiglie, per immergersi nelle atmosfere magiche e ricche di meraviglia della città felliniana che, per l’occasione, si è travestita con un’antica giostra francese - tra il giardino del Part e il cerchio luminoso a lato del Teatro - presa d’assalto dalle bambine e dai bambini mascherati, che non si sono voluti perdere le tradizionali 'rotazioni' sui cavalli. L’appuntamento ha preso il via in Piazza Cavour tra musica, colori e coriandoli, per poi spostarsi in piazza Malatesta, dove sono proseguiti gli spettacoli e i concerti in compagnia di simpatici e coinvolgenti acrobati, giullari e musicisti, che hanno intrattenuto e fatto sorridere i partecipanti all’evento articolato tra due delle principali ‘agorà’ del centro storico. Molto suggestivo l’inedito spettacolo ‘Le ali dei sogni’, una performance animata da artisti che hanno dato il via a una danza sui trampoli. Una scenografia resa ancora più sognante dalle dolci note di un violino suonato dal vivo.

cs Comune di Rimini