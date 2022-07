“Colore e Materia” workshop a cura di Colsam e IACC per gli studenti dell’Università di Design della Repubblica di San Marino

Colsam – Colorificio Sammarinese, insieme a IACC Italia, Associazione Italiana dei Progettisti/Consulenti del Colore ha curato il Workshop "Colore e Materia" per gli studenti dei corsi di design dell’Università della Repubblica di San Marino e aperto alla partecipazione di studenti di altre Università. I futuri designer hanno appreso le nozioni di base per progettare con il colore e hanno indagato i trend al fine di realizzare cinque palette tematiche con i colori del 2030, presentate nella mostra conclusiva della settimana di workshop. Gli studenti sono stati coinvolti in momenti di brainstorming, esercitazioni in aula e lezioni di fisiologia, psicologia e sociologia del colore da parte del prof. Massimo Caiazzo, Presidente di IACC Italia (International Association of Colour Consultant), esperto di progettazione cromatica, di progettazione “sensibile” della luce e del colore nei settori dell’architettura, del design, della moda e della comunicazione e del prof. Nello Marelli, Vice Presidente IACC-Italia, artista, art director e consulente per le più importanti aziende tessili italiane per design del tessuto e colore. I docenti hanno coinvolto gli studenti nel multiforme universo del colore, introducendoli all’esperienza di contrasti e armonie, sinestesia, ambiente iperstimolante ed ipostimolante. Momenti di approfondimento tecnico sul processo di trasformazione del progetto colore in materia sono stati tenuti dai responsabili Colsam del reparto R&D: pigmenti, coloranti e performance dei prodotti vernicianti; gli studenti si sono infine misurati con la realizzazione fisica delle palette e, con il supporto del reparto creativo Colsam, hanno applicato colori ed effetti decorativi Colsam. “Il design del colore è un settore professionale che richiede esperti con competenze specifiche” sono le parole del prof. Massimo Caiazzo, “per formulare un progetto efficace è necessaria una formazione specifica e interdisciplinare che sappia offrire gli strumenti necessari a soddisfare, nei vari ambiti della progettazione, le esigenze funzionali ed estetiche che consentono di ottenere una piena integrazione tra uomo e ambiente costruito.” Insieme al prof. Caizzo e al prof. Marelli, è intervenuta l’arch. Benedetta Masi, AD di Colorificio Sammarinese, il cui intervento ha ispirato gli studenti sull’uso funzionale del colore #colorthinking, l’approccio Colsam che individua il colore quale sorgente di nuove esperienze, che trasforma i luoghi e i manufatti, stimola l’interazione. Con #colorthinkg, il colore è il mezzo per qualificare e riqualificare, favorire nuovi usi di architetture e oggetti, gli spazi urbani si attivano grazie al vibrare delle tinte, ogni colore genera interazioni peculiari fra uomo e ambiente. Il workshop è stato organizzato nell’ambito della settimana Contamin_azioni Interaction&Experience Design workshop, dall’Unirsm Design, in partnership con l’Università di Bologna, Corso di laurea in Disegno Industriale del Prodotto.

c.s. Colorificio Sammarinese