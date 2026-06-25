Colorificio Sammarinese è Partner tecnico del progetto "Il Re" dell'ISS

Colorificio Sammarinese è Partner tecnico del progetto "Il Re" dell'ISS.

Colorificio Sammarinese sostiene, in qualità di Partner tecnico, “Il Re” , il progetto di autonomia abitativa, promosso e realizzato dalla UOC (Unità Organizzativa Complessa ) Disabilità e Servizio di Supporto Sociale dell’ISS (Istituto per la Sicurezza Sociale) condividendo l’idea che la qualità degli spazi abitativi incida profondamente sull’autonomia, sul benessere e sulla vita quotidiana delle persone. Con la propria esperienza e competenza nel mondo del colore, Colorificio Sammarinese, azienda del territorio specializzata in vernici e pitture per l’architettura, il design, l’industria e il motorsport, ha scelto di supportare la realizzazione dell’unità abitativa all’interno del Colore del Grano di Borgo Maggiore – Repubblica di San Marino, che permetterà a giovani adulti con disabilità intellettiva di sperimentare gradualmente una vita domestica, in un ambiente accogliente e protetto. Consulenza progettuale e soluzioni vernicianti per il benessere delle persone e la qualità dei luoghi. La partnership ha previsto tre principali ambiti di intervento: in primo luogo, la realizzazione di un workshop esperienziale che ha coinvolto i futuri inquilini, offrendo loro un’esperienza tattile, visiva ed emotiva e rendendoli protagonisti della trasformazione degli spazi in cui vivranno; la progettazione di un sistema colore per gli interni della casa, pensato per facilitare l’orientamento, migliorare la fruibilità degli spazi e qualificare gli ambienti esistenti e infine, la fornitura di vernici all’acqua, selezionate per ambienti che richiedono standard igienico-sanitari e per garantire durata nel tempo, qualità dell’aria interna e facilità di manutenzione. L’intervento a cura di Colorificio Sammarinese è stato svolto secondo i principi della progettazione cromatica di Colsam Living Colors (CLC) il progetto innovativo del brand Colsam, che attraverso la relazione tra colore, luogo ed esperienza dona armonia ed equilibrio agli ambienti.

Colorificio Sammarinese Partner tecnico del progetto photo credit: Davide Farabegoli NOTIZIA: COLORIFICIO SAMMARINESE - AUTONOMIA ABITATIVA - ISS Alla c.a. della Redazione Colorificio Sammarinese è Partner tecnico del progetto "Il Re" dell'ISS Un percorso di autonomia abitativa rivolto a giovani adulti con disabilità intellettiva. San Marino, 25 giugno 2026 – Colorificio Sammarinese sostiene, in qualità di Partner tecnico, “Il Re” , il progetto di autonomia abitativa, promosso e realizzato dalla UOC (Unità Organizzativa Complessa ) Disabilità e Servizio di Supporto Sociale dell’ISS (Istituto per la Sicurezza Sociale) condividendo l’idea che la qualità degli spazi abitativi incida profondamente sull’autonomia, sul benessere e sulla vita quotidiana delle persone. Con la propria esperienza e competenza nel mondo del colore, Colorificio Sammarinese, azienda del territorio specializzata in vernici e pitture per l’architettura, il design, l’industria e il motorsport, ha scelto di supportare la realizzazione dell’unità abitativa all’interno del Colore del Grano di Borgo Maggiore – Repubblica di San Marino, che permetterà a giovani adulti con disabilità intellettiva di sperimentare gradualmente una vita domestica, in un ambiente accogliente e protetto. Consulenza progettuale e soluzioni vernicianti per il benessere delle persone e la qualità dei luoghi. La partnership ha previsto tre principali ambiti di intervento: in primo luogo, la realizzazione di un workshop esperienziale che ha coinvolto i futuri inquilini, offrendo loro un’esperienza tattile, visiva ed emotiva e rendendoli protagonisti della trasformazione degli spazi in cui vivranno; la progettazione di un sistema colore per gli interni della casa, pensato per facilitare l’orientamento, migliorare la fruibilità degli spazi e qualificare gli ambienti esistenti e infine, la fornitura di vernici all’acqua, selezionate per ambienti che richiedono standard igienico-sanitari e per garantire durata nel tempo, qualità dell’aria interna e facilità di manutenzione. L’intervento a cura di Colorificio Sammarinese è stato svolto secondo i principi della progettazione cromatica di Colsam Living Colors (CLC) il progetto innovativo del brand Colsam, che attraverso la relazione tra colore, luogo ed esperienza dona armonia ed equilibrio agli ambienti. Responsabilità sociale e valore condiviso tra realtà del territorio per il territorio. Il sostegno all’iniziativa si inserisce nel percorso di sostenibilità ESG (Environmental, Social, and Governance) di Colorificio Sammarinese come intervento che contribuisce alla rigenerazione sul territorio, a vantaggio di chi abita gli ambienti e di una comunità più inclusiva. «Riteniamo che le imprese possano svolgere un ruolo attivo sul territorio, affiancando le istituzioni e gli enti che vi operano. Partecipare significa mettere competenze e risorse a disposizione della comunità, contribuendo in modo concreto alla costruzione di contesti più inclusivi, capaci di generare benessere e relazioni di valore. È un impegno che portiamo avanti ogni giorno attraverso il colore e le nostre soluzioni tecniche, contribuendo a migliorare gli ambienti in cui le persone vivono, lavorano e si incontrano.» — Benedetta Masi, Amministratore Delegato di Colorificio Sammarinese. Il progetto “Il Re” è una testimonianza concreta di ciò che una collaborazione virtuosa tra pubblico e privato può generare.

C.s. - Colorificio Sammarinese

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