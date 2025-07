Colorificio Sammarinese è partner tecnico di BUONENOVE il primo evento d'arte urbana della Repubblica di San Marino

Colorificio Sammarinese è partner tecnico di BUONENOVE il primo evento d'arte urbana della Repubblica di San Marino.

BUONENOVE è il primo evento diffuso di arte urbana della Repubblica di San Marino in cui nove artisti di fama nazionale ed internazionale realizzeranno, da giugno a settembre 2025, nove opere site-specific nei nove Castelli della Repubblica , trasformando muri, pareti e superfici urbane in opere d'arte permanenti.

Colorificio Sammarinese Spa è partner tecnico di BUONENOVE.

Un ruolo chiave negli interventi artistici è stato svolto dai colori di Colorificio Sammarinese, azienda riconosciuta per i prodotti vernicianti per l'edilizia, l'industria e il motorsport che, da anni, sostiene iniziative sociali, culturali e sportive che hanno a cuore la rigenerazione di spazi e luoghi attraverso l'uso funzionale del colore. Grazie alla tecnologia dei prodotti del brand RIVAL, brand per l'edilizia professionale, all'esperienza tecnica e al know how nel mondo della colorimetria, pareti ed edifici saranno rigenerati esteticamente, si arricchiranno di nuovi messaggi e verranno restituiti alla comunità in una rinnovata bellezza.

L'esperienza maturata in progetti di scenografie urbane e rigenerazione di spazi pubblici attraverso l'urbanistica tattica, unita ad un'offerta altamente qualitativa di vernici performanti e versatili, fanno di Colorificio Sammarinese il partner ideale per tutti gli interventi di riqualificazione per mezzo del colore. L'opera murale “ Spectrum Vitae: Successivo/Complementare” dell'artista murale e street artist Basik , realizzata sulla facciata dello stabilimento di Colorificio Sammarinese a Falciano, San Marino, è un esempio di come il colore e le opere monumentali possano qualificare edifici e trasmettere bellezza sul territorio, oltre a messaggi di forte valore.

A Montegiardino, Serravalle, Fiorentino e Acquaviva inaugurano i primi quattro murales.

Il primo murale completato è dell'artista Marco Goran Romano , nel castello di Montegiardino. L'opera è un ritratto tanto narrativo quanto sintetico della Repubblica e dei suoi valori. A Serravalle, sulla parete posteriore della Scuola Media, in via Pietro Bembo, l'artista MozOne , noto artista writer riminese, col suo distintivo stile ironico e fumettistico, ripropone un ricordo di viaggio sull'iconico, ma ormai non più attivo, Trenino Azzurro, all'interno di una carrozza economica di terza classe. A Fiorentino, l'artista Skan ha dipinto sulla parete del Centro Sociale di via La Rena "La comunità e il valore del tempo". A sottolineare il valore aggregativo dell'edificio, l'artista scompone il volto umano su più piani prospettici e rilancia il tema del valore della memoria, con la tradizionale “bardunfula” sarda. L'artista e calligrafo Luca Barcellona ha realizzato la sua opera "Il segno e la città | BUONENOVE" ad Acquaviva, sulla parete esterna della ex centrale del latte di San Marino. I suoi skyline sono essenzialmente dei non-luoghi e – per questo – chiunque può ritrovarcisi e abitarli con gli occhi.

Un progetto di rigenerazione urbana attraverso i linguaggi dell'arte.

BUONENOVE nasce da un'idea di Davide Pagliardini, Visual & Motion Designer sammarinese, con l'obiettivo di valorizzare e riqualificare gli spazi pubblici e il paesaggio urbano sammarinese attraverso l'arte visiva, generando un dialogo tra linguaggi contemporanei e identità locale, tra creatività e memoria collettiva.

I luoghi, gli artisti, il programma

MARCO GORAN ROMANO – Retro del Teatro, Montegiardino | 14-16 giugno

MOZONE – Scuola Media, Serravalle | 24-29 giugno

SKAN – Centro Sociale Fiorentino | 1-6 Luglio

LUCA BARCELLONA – Ex Centrale del Latte, Acquaviva | 14-17 Luglio

BASIK – Centro Idrico Galavotto, Chiesanuova | 28 luglio - 3 agosto

REOH– Sottopasso, Faetano | 3 - 8 agosto

DAVIDE PAGLIARDINI – Poste, Domagnano | 25-31 agosto

ERICSONE – Via Giorgio Ordelaffi, Borgo Maggiore | 1-7 settembre

ERICA IL CANE – Acquedotto, Città di San Marino | Bel settembre

Eventi collaterali e momenti di incontro

Parallelamente alla realizzazione delle opere, BUONENOVE proporrà una serie di appuntamenti pubblici, presso Uovo Lab , pensati per approfondire i temi del progetto e favorire l'incontro tra artisti e cittadinanza.

Inoltre, durante tutto il mese di agosto, sarà visitabile una mostra collettiva nella galleria della Cassa di Risparmio di San Marino, nel centro storico, dedicata agli artisti coinvolti nell'evento, con materiali, bozzetti, documentazioni e approfondimenti sul progetto.

Partner e sostenitori

BUONENOVE è un progetto promosso da Davide Pagliardini , con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo, la Cooperazione, le Poste, l'Informazione e l'Expo la Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente e la Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura e la collaborazione dell' Ufficio del Turismo. Partner tecnici dell'evento: Colorificio Sammarinese SpA , Astrofat , Dolly Noire , Cassa di Risparmio di San Marino , Zetafonts . Si ringraziano Davide Farabegoli , Miriam Cianciosi , Uovo Lab , BeeSocial , Alessandro Conti , le nove Giunte di Castello della Repubblica di San Marino .

