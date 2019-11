Colossart Production: Spettacoli al Teatro Nuovo Dogana di San Marino

La Colossart Production e il Teatro Accademico Municipale dell’Opera e del Balletto di Kiev vogliono esprimere il più sincero cordoglio per l’immane sciagura che ha recentemente colpito il popolo dell’Albania, ci uniamo al loro dolore che questa forza distruttrice ha generato non lasciando nient’altro che un vuoto assordante. Il popolo albanese si è visto portar via in pochi attimi case e affetti con un distruttivo tremolio della terra. Tutti noi preghiamo Dio per le anime dei defunti, che possano riposare in pace nel Regno dei Cieli.

Il Teatro Accademico Municipale dell’Opera e del Balletto di Kiev si trova, in questi mesi, in tournée nei più grandi Teatri d’Europa, portando in scena la danza classica per eccellenza con titoli come Il Lago dei Cigni e Lo Schiaccianoci. La Produzione, insieme alla Direzione Artistica del Teatro, dopo aver letto che anche il danzatore Kledi Kadiu ballerà per il proprio Paese, ha deciso di devolvere parte degli incassi degli spettacoli alle famiglie che hanno perso tutto. I primi spettacoli che si svolgeranno in Italia saranno il 7 Dicembre con Il Lago dei Cigni e l’8 Dicembre con Lo Schiaccianoci al Teatro Nuovo Dogana di San Marino.

Confidiamo negli spettatori, che speriamo siano molto numerosi, per poter dare un concreto aiuto a queste famiglie.



Comunicato stampa

Colossart Production Sarl

Teatro Accademico Municipale dell’Opera e del Balletto di Kiev