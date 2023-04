Colsam partecipa al Fuorisalone della Milano Design Week 2023 con due appuntamenti dedicati al design e al colore

Colsam – Colorificio Sammarinese è partner di SdP (Studio di pittura), il nuovo dell’Architetto Gianmaria Sforza, che ospita l’installazione di Klemens Schillinger, dal 19 al 22 aprile, in occasione della settimana del Salone del Mobile 2023. In una dimensione ibrida tra spazio di lavoro e camera, l'allestimento presenta una collezione di oggetti di uso comune pensati su misura per lo spazio, in dialogo con le fotografie di Louis De Belle. La mostra ha luogo fra le sale della Pasticceria G. Cova & C. di Viale Monza e lo spazio all'ultimo piano di Studio di pittura. Le tinte scelte a cornice dell’installazione di Klemens Schillinger, fanno parte della Colsam Living Colors, la selezione di colori naturali, ispirati a paesaggi d’artista, equilibrata e dinamica, caratterizzata da diversi gradi di saturazione e luminosità, adatti a decorare, proteggere e rinnovare gli ambienti domestici e collettivi. La nuova selezione colori nasce dalla ricerca sul mondo del colore svolto in collaborazione con la designer Sonia Pedrazzini, autrice del progetto Le Morandine, per restituire una palette tridimensionale e immersiva, che sarà presentata al pubblico prossimamente.

