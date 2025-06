Com’è cambiata la cultura della guerra nei secoli: 19 autori per capirlo, in un libro dell’Università di San Marino

Quali sono le argomentazioni e teorie con le quali la guerra, nel corso dei secoli, è stata giustificata e compresa? Per offrire una prospettiva a questa domanda, l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino ha sviluppato un libro di 336 pagine pubblicato dalla casa editrice Il Mulino e realizzato sulla scia di un convegno sul tema organizzato proprio dall’Ateneo sammarinese nel 2023, svolto sul Titano insieme all’Associazione Italiana di Storia del Pensiero Politico. Diciannove i capitoli del volume, ognuno scritto da uno studioso diverso, dedicati al “pensiero di autori che in questo campo possono essere senz’altro considerati dei classici”, si legge nella prefazione. Si parte dal mondo antico con saggi su Tucidide, Platone e Cicerone, firmati nell’ordine da Luciano Canfora, Paulo Butti de Lima e Fausto Pagnotta. Spazio poi all’età medievale e a quella moderna, passando per figure come Bernardo di Chiaravalle e Machiavelli. A seguire l’età contemporanea. Proposti infine sette saggi sul XX secolo. Il libro, viene precisato nell’introduzione, si sofferma “sui singoli autori e sul loro rapporto con il proprio tempo, affidando i relativi saggi a specialisti che ben li conoscono e li studiano da tempo, in modo da offrire ai lettori uno spaccato significativo e originale delle rappresentazioni e delle culture della guerra nel mondo occidentale dall’antichità ai nostri giorni”. L’opera, dal titolo “Forme e culture della guerra”, è stata curata da Butti de Lima insieme a Francesco Tuccari per l’Università di San Marino. Rappresenta il tredicesimo volume della collana “Critica storica”, coordinata dal Dipartimento Storico e Giuridico dell’Ateneo insieme alla casa editrice Il Mulino. Il libro è disponibile in versione cartacea (in libreria oppure ordinabile sul web) e digitale (scaricabile online). È inoltre prevista la possibilità di consultare il testo in rete e gratis. Le modalità sono indicate sul sito www.unirsm.sm, nella sezione “news” alla quale si accede dal menù grigio nella parte alta della homepage.