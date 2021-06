Comandante del Ros, Gen. D. Pasquale Angelosanto, a San Marino per la conferenza “L’Arma dei Carabinieri nell’ambito della cooperazione internazionale per il contrasto del terrorismo”

Nella mattinata odierna, presso il Teatro Titano in San Marino, il Comandante del R.O.S. - Raggruppamento Operativo Speciale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. D. Pasquale Angelosanto, ha tenuto una conferenza sul tema “L’Arma dei Carabinieri nell’ambito della cooperazione internazionale per il contrasto del terrorismo”, soffermandosi in particolare sugli aspetti relativi al sinergico e qualificato approccio investigativo alla minaccia di matrice islamica. L’incontro, introdotto dal Comandante del Corpo della Gendarmeria, Col. Maurizio Faraone, ha registrato la partecipazione dei Comandanti dei Corpi di Polizia Civile e della Guardia di Rocca, dei Direttori dei Dipartimenti Affari Esteri, Affari Interni ed Istituzionali, dei Dirigenti dell’Agenzia d’Informazione Finanziaria e dell’Ufficio Attività di Controllo, dei rappresentanti del Servizio di Protezione Civile nonché, numerosi, degli appartenenti ai tre Corpi di polizia. Hanno altresì assistito alla conferenza il Col. Mario La Mura, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Rimini, il Col. Paolo Vincenzoni, Comandante del Reparto Crimini Violenti del R.O.S. ed il Magg. Luca Latino, Comandante della Sezione di Bologna del R.O.S.. Successivamente, il Gen. D. Angelosanto è stato ricevuto dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Dr. Luca Beccari, per essere insignito dell’Onorificenza dell’Ordine Equestre di Sant’Agata quale riconoscimento per il prezioso contributo fornito dal R.O.S. dell’Arma dei Carabinieri alle esigenze formative del Corpo della Gendarmeria. Infine, prima di lasciare la Repubblica di San Marino il Gen. D. Angelosanto, accompagnato dal Col. Faraone, ha visitato la sede del Corpo della Gendarmeria, ove è ubicata anche la Centrale Operativa Interforze dei Corpi di Polizia sammarinesi. La visita del Gen. D. Angelosanto, oltre ad aver rappresentato un importante momento di confronto per le realtà sammarinesi impegnate sul fronte del contrasto al terrorismo internazionale, testimonia ulteriormente la vicinanza dell’Arma alle Istituzioni di Questa Repubblica, in particolare al Corpo della Gendarmeria, consolidata nel luglio del 2020 dalla sottoscrizione di un’importante Intesa Tecnica nel campo addestrativo e che troverà ampio e significativo risalto il prossimo 30 giugno in occasione della presentazione ufficiale dell’emissione filatelica congiunta San Marino – Italia per il 100° anniversario del Distaccamento dei Carabinieri, che si celebrerà presso il Palazzo Pubblico nel corso di Udienza degli Ecc.mi Capitani Reggenti ove è prevista la presenza anche del Comandante Generale dell’Arma, Gen. C.A. Teo Luzi.

