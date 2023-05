Come approcciare le vittime sul luogo di lavoro e non solo? All’Università di San Marino un corso per i funzionari della CSU Dal 31 maggio in programma tre appuntamenti insieme ad accademici, psicologi e giudici

Come approcciare le vittime sul luogo di lavoro e non solo? All’Università di San Marino un corso per i funzionari della CSU.

Quali sono le prospettive psicologiche per le vittime di mobbing? E come si inquadrano le figure coinvolte a seconda degli ambiti sociali e professionali? La risposta a questi e altri quesiti verrà offerta a circa venti funzionari della Centrale Sindacale Unitaria (CSU) durante tre seminari curati dall’Università degli Sudi della Repubblica di San Marino nella sede dell’Ex Tribunale, nel centro storico del Titano, il 31 maggio e il 7 e 15 giugno. In cattedra Luca Cimino della Società Italiana di Vittimologia, il responsabile scientifico del Master in Criminologia e Psichiatria Forense dell’Ateneo sammarinese Cristiano Depalmas, la psicologa e mediatrice familiare Arianna Piermarini e il giudice della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo Gilberto Felici. Quello proposto è un corso in Vittimologia, disciplina che “si occupa a livello multidisciplinare degli aspetti biologici, psicologici, psichiatrici, sociologici e politici” delle figure interessate, spiega Depalmas. “La vittima - prosegue l’accademico - è un soggetto in sofferenza fisica e psichica che ha subito un danno in seguito a eventi interpersonali, spesso devianti o antigiuridici, oppure catastrofi causate dall’uomo o dalla natura”. Durante i tre appuntamenti previsti verranno affrontati, fra le altre cose, “l’identificazione e le caratteristiche della vittima e delle persone a rischio, gli aspetti clinici coinvolti, la rete degli aiuti, l’approccio al dialogo e le buone prassi”. Proprio su questo tema, l’Ateneo sammarinese sta inoltre elaborando un programma di alta formazione rivolto a medici, avvocati, psicologi, mediatori linguistici e culturali, pedagogisti e non solo. Le iscrizioni si apriranno nelle prossime settimane e saranno riservate a figure in possesso di un diploma di Scuola Superiore.

c.s. Università degli Sudi della Repubblica di San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: