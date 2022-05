"Come sta la sanità" al centro della serata di Rete

Tante le difficoltà esistenti all’interno del nostro sistema sanitario, così come tante sono le potenzialità. Anni di mala gestione hanno portato problemi atavici di difficile risoluzione, complicati ulteriormente dalla pandemia mondiale che ha ingessato il sistema per oltre due anni, ma l’ISS è una macchina operativa che se gestita correttamente potrebbe portare vantaggi economici e non solo. Numerose quindi sono le prospettive per il futuro della nostra sanità. Ne parleremo questa sera, martedì 3 maggio alle ore 21:00, presso la Sala Polivalente di Murata (sopra la banca). Ospite della serata il Segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta. Ampio spazio al dibattito, la cittadinanza è invitata. Movimento RETE

c.s. Movimento Rete