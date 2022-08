Come valorizzare il patrimonio culturale del Titano?

Una serie di domande da compilare in forma anonima in 5 minuti: “Da ciò nascerà una mappa del percepito e del consumo culturale” Un questionario online, che può essere compilato in forma anonima in circa 5 minuti e contribuirà a un progetto di ricerca sulla percezione dei sammarinesi rispetto alla valorizzazione del patrimonio culturale del Titano, è stato elaborato dai corsi di laurea in Design dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino ed è ora disponibile sulla piattaforma Google Form. “L’iniziativa - spiega la coordinatrice Margo Lengua - rientra in un percorso attraverso il quale intendiamo coinvolgere i sammarinesi per comprendere, in maniera dettagliata, quali siano i beni culturali ben valorizzati e quali, invece, necessiterebbero di un ulteriore sforzo progettuale. In questo senso, più persone risponderanno alle domande, più complete e puntuali potranno essere le nostre analisi”. Ampio il panorama degli aspetti analizzati, che possono interessare strutture e simboli come le Tre Torri o Palazzo Pubblico, coinvolgendo inoltre biblioteche, siti archeologici, percorsi naturalistici e altro: “L’intenzione - aggiunge dal gruppo di ricerca Anna Guerra - è capire se chi vive in repubblica è culturalmente attivo, se per esempio va al cinema o a teatro, con quale frequenza, e se pensa possa essere fatto qualcosa per migliorare la sua esperienza, un po’ da tutti i punti di vista. Da ciò nascerà una mappa del percepito e del consumo culturale dei sammarinesi”. L’iniziativa coinvolge una rete di soggetti della quale fanno parte docenti universitari, architetti, accademici, designer, dottorandi e non solo. “Proprio in un’ottica di affiancamento delle istituzioni locali nella definizione di piani e processi di rigenerazione sistemica - si legge nella presentazione del progetto, avviato quest’anno - si vuole proporre, come campo di sperimentazione privilegiato per lo sviluppo sia teorico che pratico della ricerca, il complesso ambientale costituito dal Monte Titano, con Borgo Maggiore e in particolare il centro storico di San Marino inteso come piccola città fortificata, rappresentativa di uno Stato”. Il questionario è disponibile sul sito www.unirsm.sm, accedendo dalla sezione “news”.

Link diretto: https://forms.gle/N9YsJhN96cUxv84R8