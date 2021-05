Comitato amministratore Fondiss sulla serata pubblica

Comitato amministratore Fondiss sulla serata pubblica.

Si è svolta lo scorso mercoledì 26 maggio una serata pubblica organizzata dal Comitato Amministratore di Fondiss. Nel corso della serata, il Comitato Amministratore ha fornito ai presenti una ampia e completa informazione sul rendiconto 2020 e sulle modalità di gestione dei fondi raccolti, evidenziando come la gestione di Fondiss sia improntata alla chiarezza e trasparenza. Il Fondiss ha lo scopo di assicurare, al momento dell'età pensionabile, la liquidazione di un'ulteriore pensione, detta appunto complementare, che si affianca alle prestazioni del Sistema di Previdenza Principale. E' fondato su un sistema di finanziamento a capitalizzazione, che consiste per ogni iscritto, nella creazione di un conto individuale in cui confluiscono tutti i versamenti contributivi effettuati. L’Estratto Conto aggiornato relativo a ciascun iscritto è disponibile sia sul portale www.fondiss.sm (all’interno dell’area riservata), sia sul sito www.gov.sm (applicativo “Arpa”). I principali dati forniti durante la serata sono stati i seguenti: - iscritti attivi al 31/12/2020: n. 33.313; - valore della quota del Fondo al 31/12/2020: Eur 10,946 (rivalutazione del 0,28% rispetto all’anno precedente); - contribuzioni raccolte nel corso del 2020: Eur 22.654.885 - contribuzioni al 30/04/2021: Eur 51.471.000,00 sono investiti in depositi a termine con scadenza a nove mesi presso Carisp, BSI e BAC mentre Eur 14.316.348,36 sono oggetto di un piano di rientro con il Veicolo pubblico di Segregazione dei Fondi pensione S.p.A. e Eur 65.856.932,05 depositati sul conto corrente 10577 acceso presso BCSM. Ricordiamo che il Rendiconto Fondiss al 31/12/2020 e la Relazione sulla Gestione possono essere consultati sul sito www.fondiss.sm. E’ stato quindi indicato come il Comitato Amministratore Fondiss, alla luce dell’esperienza maturata nei primi anni di vita, abbia presentato alle parti sociali (Organizzazioni Sindacali ed Associazioni Datoriali) a tutte le forze politiche e alle Segreterie competenti una serie di proposte preventivamente discusse e condivise con tutti i portatori di interesse e con tutte le parti sociali, sulle seguenti tematiche: Gestione finanziaria e garanzie Problematiche di carattere fiscale (in particolare, aumento delle detrazioni fiscali per versamenti volontari al Fondiss) Problematiche operative ed organizzative relative all’operatività del Fondiss. Tali proposte sono attualmente al vaglio delle Segreterie e degli Enti competenti, per essere auspicabilmente tradotte in tempi brevi in provvedimenti di modifica legislativa e regolamentare. Si ricorda che è attivo sul sito www.fondiss.sm il Simulatore Previdenziale al fine di poter dare maggior coscienza agli iscritti della possibilità di intervenire nella previdenza complementare con versamenti integrativi per raggiungere il livello di prestazione pensionistica desiderato.

Fondiss Ufficio Stampa



