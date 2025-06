Comitato ANIMA. Condanna ferma per gli avvelenamenti e gli atti vandalici del 4 giugno

Esprimiamo la nostra più ferma condanna per i gravissimi atti verificatisi oggi nell’area del campo di addestramento della Protezione Civile e nella vicina area di sgambamento cani sita in Faetano. L’avvelenamento di animali, oltre a rappresentare un crimine vile e codardo, è un atto di crudeltà intollerabile che mette in pericolo non solo la vita degli animali, ma anche la sicurezza di cittadini, famiglie e volontari. Ancora più inquietanti sono gli atti vandalici compiuti ai danni di chi, con dedizione e spirito civico, si impegna quotidianamente per contrastare questi episodi e garantire un ambiente sicuro e accogliente per tutti. Colpire chi si batte contro la violenza e l’illegalità è un attacco all’intera comunità. Chiediamo che venga fatta piena luce su quanto accaduto, che i responsabili vengano individuati e perseguiti secondo legge, e che si rafforzino i controlli nelle aree sensibili del territorio. Invitiamo inoltre i cittadini a segnalare qualsiasi comportamento sospetto alle autorità competenti e a unirsi nel sostenere il lavoro di chi ogni giorno protegge i nostri animali e i nostri spazi pubblici. La civiltà di una comunità si misura anche da come tratta i più deboli. Non resteremo in silenzio davanti a questi atti ignobili.

A.N.I.M.A.