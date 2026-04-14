Comitato Anima: per non dimenticare - dedicato ai nostri pet

Il Comitato A.N.I.M.A. vuole ricordare il 15 aprile 2025, la sera che ha segnato profondamente la comunità di Fiorentino, a causa di una mano vile e crudele, spinta dalla volontà di uccidere creature indifese e innocenti, disseminando lungo percorsi familiari e tranquilli esche avvelenate, trasformando una serena passeggiata in incubo e dolore. Ricordando che non si tratta di un episodio isolato, non dimentichiamo tutte le vittime, gli amori puri negati e le famiglie colpite. Il Comitato A.N.I.M.A. confida che la Giustizia si adoperi per il bene della comunità, animali e natura compresi, segnando un punto di svolta verso un futuro più sicuro e giusto per tutti.

c.s. Comitato A.N.I.M.A.







