Comitato bimbi e genitori attende risposta su ripresa attività sportiva under 14

lla luce dell'ultimo decreto emanato che vieta la pratica sportiva ai minori di 14 anni, vogliamo far presente che questo provvedimento pensato per contenere il contagio da COVID-19 è inaccettabile. In un mondo, dove molti cercano la scorciatoia più idonea per raggiungere il proprio obiettivo, lo sport diversamente insegna, grazie all'impegno, alla collaborazione, allo sforzo comune che ogni giovane può raggiungere importanti traguardi. Vietare la pratica al chiuso ai minori di 14 anni, è una scorciatoia inaccettabile. Sono ormai 11 mesi che i giovani praticano sport a singhiozzo, nel pieno rispetto dei decreti. Dopo la prima ondata, ci saremmo aspettati dagli esperti della politica maggiore sensibilità negli interventi a favore degli under 18. Ci saremmo aspettati inoltre maggiore concertazione con le parti coinvolte: dai genitori agli allenatori, senza dimenticare le figure medico-sanitarie che affiancano i giovani atleti. Sono giornate lunghe e difficili per loro, con importanti limitazioni alla mobilità familiare e per le condizioni meteorologiche. Vogliamo evidenziare, che la pratica sportiva non è mera esecuzione del gesto tecnico, bensì educazione alla vita, alla socialità, alle regole, al rinforzo fisico e mentale sotto la guida di tecnici/educatori preparati. Lo sport e l'attività fisica sono alla base della prevenzione primaria, consentono di risparmiare notevoli cifre e non si comprende per quale motivo siano permesse a scuola, ma vietate il pomeriggio e la sera. Pertanto, chiediamo che lo sport, in quanto diritto e servizio essenziale, venga garantito ai minori di 14 anni in ambienti al chiuso come all'aperto, in piena sicurezza, con protocolli e tracciamento e coinvolgimento responsabile di tutti gli attori. Chiediamo alle autorità sammarinesi una sensibile modifica delle future iniziative e un maggiore impegno nel valutare attentamente le prossime misure da attuarsi a favore della crescita di una generazione già pesantemente colpita dalla pandemia in corso.

Comitato bimbi e genitori RSM