Comitato Bimbi e Genitori RSM: i punti per i quali ci battiamo.

Vogliamo fare il punto sulla situazione che si sta perpetrando a San Marino nel calpestare i diritti civili fondamentali dell’essere umano e vogliamo fare chiarezza sui punti precisi per i quali ci battiamo:

• Riapertura totale di tutte le scuole di ogni ordine e grado a settembre – Ad oggi non è più possibile richiedere aperture immediate, si è perso troppo tempo purtroppo. Ricordiamo però che l’istruzione è un diritto fondamentale dei bambini e che nessuno può o deve rimanere escluso e non è più ammissibile e tollerabile alcuna Didattica a Distanza. I bambini non possono e non devono stare tante ore al giorno attaccati ad uno schermo perché questo è deleterio per aspetti psichici e fisici nonché fisiologicamente scorretto.

• Riapertura delle scuole senza misure di simil-prevenzione quali distanziamento sociale, mascherine o guanti o visiere - per questo motivo vogliamo ricordare a tutti, genitori e politici, che una scuola sana e diversa è possibile. L’Outdoor Education ci permetterebbe di affrontare la scuola con sicurezza e serenità. Inoltre ricordiamo che piuttosto che spendere cifre esorbitanti (che, tra l’altro, lo stato asserisce di non avere) per mettere a “norma covid” le strutture già esistenti basterebbe investire sulle capacità degli insegnanti delle scuole i quali sono già capaci di proporre una ottima didattica e sperimentarne nuove forme, san marino potrebbe diventare un faro di eccellenza per tutto il sud Europa! Ricordiamo inoltre che nel nord Europa, con temperature decisamente più basse, il metodo della Outdoor Education è già stato adottato come soluzione definitiva per ridurre al minimo i contagi potenziali.

• Rispetto di tutto e tutti - i genitori o gli insegnanti che non volessero aderire al nuovo progetto di Outdoor Education potrebbero usufruire dei plessi al chiuso, comportando quindi la netta diminuzione di persone che li frequentano e quindi evitare spese inutili di vari rifacimenti di opere murarie.

• Apertura immediata dei centri estivi pubblici e privati senza misure di prevenzione – quasi tutti i centri estivi vengono svolti all’aperto, numerosi sono quelli sportivi proposti dalle federazioni. Non è possibile assolutamente obbligare bambini, animatori e istruttori all’uso delle mascherine, ricordiamoci che in estate si può arrivare anche a 35 gradi.



Per tutti questi motivi, noi genitori e bimbi del comitato, ogni sera organizziamo una protesta silenziosa che mettiamo in atto organizzando un corteo di macchine che aumentano di giorno in giorno. Il nome è: Salta in macchina, si va a scuola! Le macchine si riconoscono sulle strade sammarinesi dalle 4 frecce accese e dai fiocchi attaccati ad esse.



Comitato stampa

Comitato Bimbi e Genitori RSM



