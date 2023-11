Comitato civico di Torraccia e comitato civico per l’ex Tiro a volo: Pdl Disciplina delle alienabilità e concessione dei terreni di proprietà pubblica

Comitato civico di Torraccia e comitato civico per l’ex Tiro a volo: Pdl Disciplina delle alienabilità e concessione dei terreni di proprietà pubblica.

Il progetto di legge di iniziativa popolare DISCIPLINA DELLE ALIENABILITA’ E CONCESSIONI DEI TERRENI DI PROPRIETA’ PUBBLICA è nato sull'esigenza di tutelare il territorio garantendone una gestione democratica. L'obiettivo è evitare l'utilizzo improprio dello strumento della concessione nelle politiche territoriali. Al momento attuale la concessione, a differenza dell'alienazione, non prevede il passaggio in Consiglio Grande e Generale. Questo ha portato nel tempo ad utilizzare la concessione come strumento per attuare scelte territoriali senza le dovute condivisioni con la cittadinanza.

Il comitato per la tutela dell'ex tiro a volo ha ritenuto necessario andare alla radice del problema per disciplinare l'utilizzo delle future concessioni. La proposta del progetto di legge è quella di uniformare l'iter della concessione a quello delle alienazioni in modo che sia il Consiglio Grande e Generale a decidere sulle scelte riguardanti la gestione territoriale. Si è pensato di lasciare allo status quo la gestione dei terreni agricoli perchè già disciplinati da un regolamento.

Il neo comitato per la avio superficie di Torraccia è lieto di unirsi al comitato per l’ex Tiro a volo di Murata nel sostenere il progetto di legge che deve essere portato in prima lettura in Consiglio Grande e Generale entro il 2 Dicembre, secondo i termini di legge. I due comitati sono sicuri che questa modifica dell'attuale norma sulle concessioni possa finalmente portare una nuova gestione democratica della risorsa più importante del Paese: il nostro territorio.



Comunicato stampa

Il comitato civico di Torraccia

Il comitato civico per l’ex Tiro a volo di Murata



