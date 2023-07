Comitato civico ex tiro a volo: ben venga interpellanza su tutela area Murata

Ben venga l’interpellanza presentata dai consiglieri e dalle consigliere Grazia Zafferani, Sandra Giardi, Alessandro Rossi, Giuseppe Maria Morganti, Alessandro Bevitori e Iro Belluzzi per tutelare la zona dell’ex Tiro a volo di Murata. Viene chiesto lo stato della trattativa tra il governo e l’investitore privato e quali sarebbero le condizioni per la concessione. Si ricorda che l’area è inserita nel patrimonio Unesco e viene chiesto come il governo intende preservarne l’integrità. A nostro parere oltre all’integrità ne andrebbe preservata anche la fruibilità da parte della popolazione che ha in questo polmone verde e nello stabile dell’ex Tiro un importante luogo di aggregazione. Vi sono i progetti elaborati dagli studenti dell’Università e idee sul suo utilizzo pensate dagli studenti dei nostri licei, vi è il progetto della Giunta e soprattutto c’è una comunità che non vuole perdere per decenni – e tramite delibere- la possibilità di vivere questo spazio di grande valore ambientale, naturalistico e sociale.

cs Il comitato civico per la difesa dell’area ex Tiro a volo