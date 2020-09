#Comitato civico RISPETTO: Istanza d'Arengo per promuovere il dibattito sulla disabilità

Il #Comitato civico RISPETTO, in queste settimane, ha preso parte agli incontri promossi dall’Associazione Attiva-mente allo scopo di unire le forze e le energie tra le associazioni sammarinesi che si occupano di disabilità. Il #Comitato ha inoltre incontrato gli esponenti della Fondazione “Centro anch’io” unitamente ad un gruppo di cittadini, familiari di persone con disabilità, per affrontare il tema del “Dopo di Noi”. A seguito di questi incontri, il #Comitato ritiene ancora più appropriata la sua decisione di presentare, domenica 04 ottobre 2020, agli Ecc.mi Capitani Reggenti un’apposita Istanza d’Arengo per promuovere un dibattito in Consiglio Grande e Generale sul tema della disabilità a San Marino e per giungere in tempi rapidi all’approvazione di un progetto di legge sul tema del “Dopo di Noi”, colmando un grande vuoto normativo. Chiunque volesse sottoscrivere l’Istanza d’Arengo in oggetto, può contattare Dajana Bartolini al seguente numero telefonico: 3664677147.



