Comitato Civico Torraccia, molto partecipata la serata "spreco o risorsa".

Il Comitato Civico Torraccia desidera ringraziare tutti coloro che nella serata di martedì 12 dicembre u.s. hanno preso parte alla serata “Aviosuperficie, spreco o risorsa” tenutosi presso la sala del Castello di Domagnano. La registrazione della serata è visibile sulla pagina Facebook del Comitato. Dopo mesi di studio e di ricerche, di incontri istituzionali con i Segretari di Stato, con i partiti politici e con i sindacati, di analisi sulla documentazione ottenuta dai Segretari di Stato, nonché dalle delibere del Congresso di Stato, il Comitato ha voluto informare la cittadinanza sul tema dell’ampliamento dell’aviosuperficie. Durante la serata oltre ad un po' di storia dalla nascita all’espansione dell’aviosuperficie, si sono sviscerati i temi dei costi, della sicurezza, della sovranità, degli aspetti ambientali, dell’impatto che potrebbe avere tale progetto sul Debito pubblico, della poca trasparenza e comunicazione del Governo nei confronti dei cittadini. La nutrita partecipazione costituisce una palese testimonianza che i temi sollevati ed analizzati dal Comitato in relazione all’ampliamento dell’aviosuperficie, siano di interesse pubblico e non riguardino esclusivamente, come da qualcuno polemizzato, i soliti “4 o 5 residenti di Torraccia”. Il sostegno ricevuto nel corso della serata da parte dei numerosi presenti e delle rappresentanze sindacali, contrari come noi, allo spreco di denaro pubblico ed al conseguente ulteriore indebitamento, ci spingono a proseguire nella strada intrapresa, auspicandoci che il Governo possa intraprendere con il Comitato e quindi con la cittadinanza la strada della trasparenza e della collaborazione volta al bene della Repubblica.

