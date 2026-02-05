Comitato dei CapiFamiglia: "Se l’ordine mondiale è morto, San Marino non può firmare al buio"

Comitato dei CapiFamiglia: "Se l’ordine mondiale è morto, San Marino non può firmare al buio".

Il 6 febbraio il Comitato dei Capi Famiglia sarà ascoltato dal Collegio dei Garanti sulla richiesta di referendum: in gioco non c’è una procedura, ma il diritto dei cittadini di decidere il proprio futuro

Quando a Bruxelles Mario Draghi afferma che «l’ordine globale è defunto», non sta facendo filosofia. Sta descrivendo un fatto. E a dirlo è uno degli uomini che quell’ordine lo ha costruito e difeso per anni. Se persino uno dei suoi architetti ne certifica la fine, ignorarlo non è ottimismo. È irresponsabilità. Alla diagnosi, Draghi affianca anche una cura: di fronte al caos globale, sostiene che servano strutture più forti, più integrate, di tipo federale. È una posizione coerente con la sua visione. Ma non è neutra. Perché una federazione implica una cessione stabile di sovranità. E ciò che può apparire una soluzione per grandi Stati o blocchi continentali non può essere automaticamente concepito come tale per uno Stato sovrano e indipendente come San Marino. L’Europa promessa all’inizio del XXI secolo mostra oggi tutti i suoi limiti. Le regole contano sempre meno. Il commercio è diventato uno strumento di pressione. L’energia un’arma geopolitica. La tecnologia un fattore di controllo. Non è un rischio futuro. È il presente. Le grandi potenze difendono i propri interessi senza più mediazioni. Le alleanze sono sempre più condizionate. Gli equilibri economici e politici cambiano rapidamente, spesso senza preavviso. In questo scenario, chi è piccolo deve essere più attento degli altri. Chi è sovrano non può permettersi decisioni prese al buio. San Marino non è una periferia. È una Repubblica indipendente. E la sua forza storica si basa su una scelta precisa: prudenza, partecipazione, sovranità. Per questo la questione non è ideologica. È istituzionale. Il 6 febbraio il Comitato dei Capi Famiglia avrà udienza davanti al Collegio dei Garanti, chiamato a esaminare e discutere l’ammissibilità della richiesta di referendum. Non è una decisione politica. È un confronto giuridico e costituzionale di grande rilievo. (La decisione del Collegio arriverà entro i venti giorni successivi all’udienza.) Il significato di quell’udienza, però, va oltre l’aspetto tecnico. Perché in gioco non c’è solo una procedura. C’è un principio: chi decide per San Marino. In questi giorni, molte famiglie hanno ricevuto un opuscolo informativo sull’associazione di San Marino all’Unione Europea. Un testo che rassicura, semplifica, promette continuità. Ma che, a una lettura attenta, lascia fuori proprio ciò che conta. Si parla di opportunità. Si sfiorano i benefici. Ma i cambiamenti reali, quelli che incidono sulle leggi, sulle competenze e sull’autonomia decisionale, restano sullo sfondo, invisibili. È come chiedere fiducia mostrando solo la copertina, non il contratto. Come invitare a firmare spiegando i vantaggi, ma non le clausole che vincolano per decenni. Questa non è informazione piena. È propaganda dei pochi. E qui va detto con chiarezza. I cittadini di San Marino sono pienamente in grado di capire. Di informarsi. Di valutare conseguenze complesse e decidere. Trattarli come se non fossero all’altezza di una scelta storica non è prudenza. È una rinuncia alla democrazia. La Repubblica non ha difeso la propria indipendenza per secoli affidandosi a élite illuminate. L’ha difesa coinvolgendo la comunità nei passaggi decisivi. C’è chi ritiene che decisioni destinate a cambiare il futuro dello Stato possano essere prese da pochi, in nome dell’efficienza o dell’urgenza. Ma uno Stato che decide al posto dei cittadini non diventa più forte. Diventa più debole, e più arrogante. Chiedere il referendum non significa opporsi al cambiamento. Significa pretendere che il cambiamento sia scelto. La sovranità non è una parola del passato. È la responsabilità di decidere oggi, sapendo cosa si firma domani. Se l’ordine globale non esiste più, la fretta non è una virtù. San Marino non deve delegare il proprio futuro. Deve deciderlo.

C.s. Comitato dei CapiFamiglia





[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: